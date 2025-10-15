Canto Galponeiro tem 978 músicas inscritas; festival começa nesta quinta-feira

Expectativa é de que mil pessoas prestigiem o Canto Galponeiro em cada noite. Canto Calponeiro / Divulgação

Começa nesta quinta-feira (16) a 9ª edição do Canto Galponeiro e a 4ª edição do Piazito Galponeiro em Passo Fundo, no norte do Estado. Ao todo, 978 músicas gaúchas foram inscritas no festival neste ano.

Cerca de 40 intérpretes vão se apresentar nas três noites de evento, no palco montado na Arena Gran Palazzo. No sábado (18), será conhecida a canção vencedora dessa edição do festival, além de outras premiações.

A organização vai ajustando os últimos detalhes para receber o público e os artistas. A expectativa é de que mil pessoas prestigiem o Canto Galponeiro em cada noite.

Ao longo do festival, mais de cem artistas do RS vão se apresentar. E durante os três dias, além da competição, vão acontecer shows: na quinta (16) com o Projeto Taureando; na sexta (17) sobe no palco Leonel Gomez, e no sábado (18) Os Chacreiros encerram a programação.

Quem quiser assistir às apresentações ainda encontra ingressos disponíveis.

Veja a programação do Canto Galponeiro

Quinta-feira (16)

O festival começa às 20h, com cinco apresentações do Piazito Mirim e 10 da fase local. Serão escolhidos o primeiro e o segundo lugar do Piazito Mirim.

Sexta-feira (17)

O festival começa às 20h, com cinco apresentações do Piazito Juvenil e 14 músicas da fase geral. Será divulgada a premiação do Piazito Juvenil e a música mais popular.

Após as apresentações e shows, acontecerá uma tertúlia, onde todos são convidados a participar.

Sábado (18)

O festival começa às 21h, com a grande final. Serão quatro apresentações da fase local e 10 da fase geral.