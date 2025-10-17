Canto Galponeiro deve reunir milhares de pessoas em Passo Fundo com shows e competição nativista

Festival acontece na Arena Gran Palazzo Canto Galponeiro / Divulgação

A 9ª edição do Canto Galponeiro e a 4ª edição do Piazito Galponeiro acontecem até sábado (18) em Passo Fundo, no norte do Estado. A expectativa é de que 2 mil pessoas participem a cada noite do festival, que acontece na Arena Gran Palazzo.

Ao todo, 978 músicas gaúchas foram inscritas neste ano, e cerca de 40 intérpretes devem se apresentar. Na quinta-feira (16), primeira noite de evento, aconteceram cinco apresentações do Piazito Mirim, com o primeiro e o segundo lugar já premiados.

Leia Mais Como Os Monarcas mantêm vivo o legado de Gildinho sem o fundador

Também subiram ao palco 10 concorrentes da fase local, sendo quatro escolhidos para a final no sábado. Um dos finalistas é o artista nativista Maíti, com a chamarra Minhas Marcas — que tem letra de Jair Rodrigues de Oliveira e melodia de Nicolas Leal e Luis Renato Escobar.

— A canção fala de um rapaz que tem uma marca na alma, que não importa as novas cicatrizes, sempre a mais doída é uma cicatriz de uma amada que ele deixou. Passar uma música para a fase final de um festival deste porte é algo inexplicável — resume Maíti.

Além das competições, há shows de Leonel Gomez nesta sexta-feira (17) e Os Chacreiros no sábado (18). Quem quiser assistir às apresentações ainda encontra ingressos disponíveis.

Programação

Sexta-feira (17)

O festival começa às 20h, com cinco apresentações do Piazito Juvenil e 14 músicas da fase geral. Será divulgada a premiação do Piazito Juvenil e a música mais popular.

Após as apresentações e shows, acontecerá uma tertúlia, onde todos são convidados a participar. A noite também terá show de Leonel Gomez.

Sábado (18)

O festival começa às 21h, com a grande final. Serão quatro apresentações da fase local e 10 da fase geral. O show de encerramento será do grupo Os Chacreiros.

Leia Mais Para ver Deus em todos os lugares: como nasceu a música que venceu o Carijo da Canção Gaúcha em 2025