Baixista do Charlie Brown Jr, Heitor Gomes faz show em Carazinho no sábado

O baixista de Charlie Brown Jr., Heitor Gomes, estará em Carazinho neste sábado (25) com show que relembra as melhores músicas da banda brasileira que marcou a década de 1990 e início dos anos 2000.
A apresentação acontece no Teatro do Sesc, a partir das 19h, e conta com o apoio da banda Grana Raza (veja o serviço abaixo).
Heitor tocou com o Charlie Brown Jr. de 2005 a 2011. Em 2010, venceu o Grammy Latino ao lado da banda. No ano seguinte, ingressou no CPM 22, onde tocou no palco mundo do Rock in Rio e permaneceu até o início de 2016. Ao longo da carreira, gravou quatro álbuns de estúdio e quatro álbuns ao vivo.
Serviço
- O que: show com Heitor Gomes
- Onde: Teatro do Sesc Carazinho (Avenida Flores da Cunha, nº 1224)
- Horário: a partir das 19h
- Ingressos: neste link.