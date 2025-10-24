Cultura e Lazer

Norte do RS
Notícia

Baixista do Charlie Brown Jr, Heitor Gomes faz show em Carazinho no sábado

Heitor tocou com a banda de Chorão de 2005 a 2011. Apresentação acontece no Teatro do Sesc, a partir das 19h

GZH Passo Fundo

