Autor gaúcho lança segundo livro autobiográfico sobre paternidade e imigração

Natural de Carazinho, no norte do Estado, Vinícius Ritta de Moura se prepara para lançar o segundo livro autobiográfico da carreira. Aos 38 anos e morando em Portugal, a obra (In)acabado dá a oportunidade aos leitores de conhecerem o lado sensível do autor enquanto homem, pai solo e imigrante.
— A escrita é terapêutica para mim. Este segundo livro marca a independência do meu filho, as minhas questões com o trabalho e me abre portas para tentar outras coisas na vida pessoal, em busca da minha realização — comenta o gaúcho que vive na cidade do Porto.
Vinícius morou até os 17 anos no norte gaúcho, quando saiu da casa dos pais para se dedicar aos estudos da faculdade de Jornalismo, em Santa Catarina. Foi por lá que conheceu Graça, a mãe de seu filho, e construiu a família até a chegada na Europa.
A história deu origem à sua primeira obra, Dedos de Papel (Chiado Books, 2018). Mais sensível, o primeiro livro trata sobre o nascimento do filho Miguel e do falecimento da esposa Graça, vítima de um câncer no cérebro.
Sete anos depois, (In)acabado chega para marcar a vivência adulta do autor:
— Os dois seguem a mesma linha, mas agora bem mais maduro, com meu filho já aos 18 anos. Vejo que a maior parte do meu público são mulheres, porque sou mais voltado para os sentimentos e algumas coisas que os homens têm dificuldades de pensar ou traduzir.
(In)acabado está na pré-venda para países da Europa. O envio das versões impressas será a partir de 15 de novembro.
No Brasil, ainda não há previsão para venda, mas é possível entrar em contato com o autor pelas redes sociais para sinalizar o interesse e entrar em uma lista de espera.
