Anime Tchê reúne centenas de fãs da cultura pop e japonesa em Passo Fundo

O universo geek tomou conta de Passo Fundo, no norte do Estado, neste domingo (26), durante o Anime Tchê. O evento é uma das principais programações de cultura pop e japonesa da região, e ocorre na Atitus Educação, na Vila Rodrigues.

Entre as atrações há concursos, exposições, lojinhas, jogos, quiz e um dia inteiro de atividades voltadas a cultura geek. São mais de mil ingressos vendidos entre fãs de animes, mangás, games, cosplay e k-pop.

Criado em 2007, o Anime Tchê tem se estruturado e consolidado ao longo dos anos, crescendo junto da cultura nerd, como aponta uma das organizadoras Gabriele Albuquerque Silva:

— Éramos um grupo de menos de cem pessoas que se reuniram pelo Orkut, e hoje somos mais de mil a cada edição. Antes, éramos vistos como esquisitos e hoje estamos conquistando um espaço regional de reconhecimento e somos valorizados como uma cultura.

Entre as participantes, estavam as estudantes Letícia Fregonez, 19 anos, e Cecília Dias, 20 anos. Cosplayers personagens de jogo e anime, elas contam sobre a produção.

Cecília Dias, 20 anos, e Letícia Fregonez, 19 anos. Eduarda Costa / Agencia RBS

— Fiz tudo a mão, com um investimento de quase R$ 400. É um passatempo que me desestressa e, ao mesmo tempo, é sobre ter amor ao personagem e cada vez querer inovar mais — relata Letícia.

— É a minha terceira vez no Anime Tche, e faço cosplay desde 2019. Eu me apaixonei pelo personagem e quis representá-lo. E é muito legal participar e encontrar pessoas que tem gostos em comum — contou Cecília.

O evento segue com programação até o fim da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 20.

Anime Tchê