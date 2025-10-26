Cultura e Lazer

Na Atitus
Notícia

Anime Tchê reúne centenas de fãs da cultura pop e japonesa em Passo Fundo

Evento ocorre neste domingo (26) e recebe cosplayers, gamers e fãs de k-pop no campus da Atitus

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS