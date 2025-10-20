“A História dos Bastos” é a vencedora do Canto Galponeiro; veja a lista de premiados

Composição vencedora foi interpretada por Cesar Gomes e Angelo Franco. Canto Galponeiro / Divulgação

Anunciada por volta da meia-noite do último sábado (18), a música vencedora da 9ª edição do Canto Galponeiro tem letra e música de Cesar Gomes, em parceria com o cantor Ângelo Franco. "A História dos Bastos", interpretada pela dupla, foi a vencedora da fase geral e lembra a função dos bastos ao longo da história, considerado um tipo de arreio para cavalos.

O festival de música galponeira realizado na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo, contou com apresentações de mais de cem artistas, entre poetas, músicos e intérpretes de diferentes partes do estado. Ao todo, foram quase mil músicas inscritas para participar do evento.

Ao trazer a essência da música campeira e tradicionalista gaúcha, o evento busca valorizar o gaúcho em seu universo campeiro com usos, costumes e tradições.

Em 2º lugar da fase geral consagrou-se a música “Sons de Galpão”, interpretada por Cristiano Fantinel e Matheus Pimentel Nunes. Na 3ª colocação ficou a canção “Depois que monto a cavalo”, interpretada por Vinícius Bala. Confira a lista completa dos vencedores abaixo.

Premiados do 7º Canto Galponeiro

1º lugar : "A História dos Bastos", com letra de Cesar Gomes e música de Cesar Gomes e Ângelo Franco

: "A História dos Bastos", com letra de Cesar Gomes e música de Cesar Gomes e Ângelo Franco 2º lugar : "Sons de Galpão ", interpretada por Cristiano Fantinel e Matheus Pimentel Nunes

: "Sons de Galpão ", interpretada por Cristiano Fantinel e Matheus Pimentel Nunes 3º lugar: "Depois que monto a cavalo", intepretada por Vinícius Bala

Música mais popular

"Feridas de Milonga", interpretada por Natalício Cavalheiro e Leonardo Lourenço

Melhor tema

"Pago Lendário", de João Quintana Vieira

Melhor melodia

“A história dos Bastos”, com música de Cesar Gomes e Angelo Franco

Melhor Poesia

"Sons de Galpão", com letra de Denis Striguini

Melhor Intérprete

Vinicius Bala

Melhor gaiteiro

Amanda Thomé

Melhor instrumentista

Felipe Goulart

4º Piazito Galponeiro