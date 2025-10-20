“A História dos Bastos” é a vencedora do Canto Galponeiro; veja a lista de premiados

Anunciada por volta da meia-noite do último sábado (18), a música vencedora da 9ª edição do Canto Galponeiro tem letra e música de Cesar Gomes, em parceria com o cantor Ângelo Franco. "A História dos Bastos", interpretada pela dupla, foi a vencedora da fase geral e lembra a função dos bastos ao longo da história, considerado um tipo de arreio para cavalos.
O festival de música galponeira realizado na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo, contou com apresentações de mais de cem artistas, entre poetas, músicos e intérpretes de diferentes partes do estado. Ao todo, foram quase mil músicas inscritas para participar do evento.
Ao trazer a essência da música campeira e tradicionalista gaúcha, o evento busca valorizar o gaúcho em seu universo campeiro com usos, costumes e tradições.
Em 2º lugar da fase geral consagrou-se a música “Sons de Galpão”, interpretada por Cristiano Fantinel e Matheus Pimentel Nunes. Na 3ª colocação ficou a canção “Depois que monto a cavalo”, interpretada por Vinícius Bala. Confira a lista completa dos vencedores abaixo.
Premiados do 7º Canto Galponeiro
- 1º lugar: "A História dos Bastos", com letra de Cesar Gomes e música de Cesar Gomes e Ângelo Franco
- 2º lugar: "Sons de Galpão ", interpretada por Cristiano Fantinel e Matheus Pimentel Nunes
- 3º lugar: "Depois que monto a cavalo", intepretada por Vinícius Bala
Música mais popular
- "Feridas de Milonga", interpretada por Natalício Cavalheiro e Leonardo Lourenço
Melhor tema
- "Pago Lendário", de João Quintana Vieira
Melhor melodia
- “A história dos Bastos”, com música de Cesar Gomes e Angelo Franco
Melhor Poesia
- "Sons de Galpão", com letra de Denis Striguini
Melhor Intérprete
- Vinicius Bala
Melhor gaiteiro
- Amanda Thomé
Melhor instrumentista
- Felipe Goulart
4º Piazito Galponeiro
- 1º lugar mirim: Muriel Kirst
- 2º lugar mirim: Davi Augusto Teixeira
- 1º lugar juvenil: Vitória de Sá Heck
- 2º lugar juvenil: Júlia Brizolla Severo
- Mais popular juvenil: Bruna de Santi Lunardi.