Tropeada de São Domingos do Sul quer se tornar patrimônio cultural imaterial do RS

Em sua 5ª edição, a Tropeada Cultural de São Domingos do Sul, na Região Norte, planeja se tornar patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. A iniciativa é do produtor rural Remi José Cipriani e busca valorizar uma das tradições que moldaram o desenvolvimento do Estado.

Apesar de ainda não ter a documentação em andamento, Cipriani destaca que o feito deve ser realizado em breve:

— Faz aproximadamente um mês que o pessoal da Secretaria da Cultura me procurou para ver se queríamos tombar como Patrimônio Cultural do Estado. Tudo no boca a boca por enquanto. Não tem nenhuma documentação, apenas foi falado, mas começa assim — explicou.

Com início na última segunda-feira (1º), um grupo de cerca de 50 cavaleiros começou o trajeto de cerca de 125 quilômetros, conduzindo aproximadamente 150 cabeças de gado por oito cidades do norte do RS (veja no vídeo abaixo).

O percurso começou em São Domingos do Sul e já passou por Vanini, David Canabarro, Ciríaco, Gentil e Santo Antônio do Palma. Os próximos municípios a receberem os tropeiros são Casca e Paraí. No sábado (6), a tropeada encerra voltando para São Domingos do Sul.

— Fizemos um almoço no interior de Ciríaco e Gentil, deu 300 pessoas. Tem parado as cidadezinhas, muita gente quer ver. Tem sido uma loucura — contou o idealizador.

A iniciativa é uma forma de resgatar o histórico do tropeirismo que, na época do Brasil colônia, auxiliou no desenvolvimento do comércio, criação de rotas pelo interior e construção de diferentes cidades.

A Secretaria da Cultura do Estado (Sedac) informou que ainda não há nenhuma tratativa em andamento sobre tornar a tropeada um bem registrado como patrimônio cultural imaterial, mas que se interessa por todas as expressões culturais que tenham relevância estadual e representem o Rio Grande do Sul.