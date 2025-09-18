Tradicional desfile farroupilha de Passo Fundo vai reunir 14 entidades e até 800 cavaleiros

Celebração é realizada anualmente na Avenida Sete de Setembro, em frente ao Parque da Gare. Cintia Furlani / Agencia RBS

O tradicional desfile do Dia do Gaúcho tomará conta da Avenida Sete de Setembro, em Passo Fundo, no sábado (20). A celebração começa às 9h com desfile militar, seguido pela participação das entidades tradicionalistas do município.

O ato integra a programação oficial dos Festejos Farroupilhas 2025, que neste ano celebra o centenário de Darcy Fagundes, comunicador que deu voz ao tradicionalismo no rádio e os 70 anos do programa Grande Rodeio Coringa, marco da expansão cultural gaúcha.

Leia Mais Cometa recém-descoberto é registrado por observatório no céu de Passo Fundo

Entidades tradicionalistas e cavalarianos se preparam há semanas para o desfile que celebra Dia do Gaúcho, que deve reunir milhares de participantes e espectadores. Ao todo, 14 entidades e cerca de 800 cavaleiros farão parte do desfile.

A concentração para o desfile das entidades e cavalarias será na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Morom. A partir daí, segue até a Avenida Presidente Vargas. Já o desfile militar fará o trajeto inverso, da Avenida Presidente Vargas para a Avenida Sete de Setembro.

Desfile que celebra Dia do Gaúcho e deve reunir milhares de participantes e espectadores. Cintia Furlani / Agência RBS

A preparação das entidades começou dias antes, com os ensaios do desfile e organização dos itens a serem levados para a avenida. No caso dos cavaleiros, por exemplo, o preparo inclui desde a higienização das cocheiras, até a organização da logística de transporte.

Outro ponto importante é a atenção à saúde dos animais. Os cavalos que participarem do desfile precisam apresentar a guia de trânsito animal (GTA), exames de anemia infecciosa equina e vacinação em dia.

Alterações no trânsito

Bloqueio da avenida começa às 8h no sábado (20). Cintia Furlani / Agencia RBS

Em decorrência da montagem de infraestrutura para o evento, o trânsito terá alternações no centro da cidade. Conforme a Guarda de Trânsito, a partir desta quinta-feira (18) a Avenida Sete de Setembro ficará bloqueada entre a Rua Coronel Chicuta e a Avenida Presidente Vargas, local onde ocorre o desfile.

Já no sábado, os bloqueios começam às 6h, com interdição da Rua Morom entre a Rua Coronel Chicuta e a Dez de Abril. A Avenida Presidente Vargas ficará fechada entre a Rua General Canabarro e a Campos Salles, nos dois sentidos.

A previsão é de que o trânsito seja liberado após a celebração e limpeza do local do desfile.

Programação paralela do dia 20 de setembro

Além do tradicional desfile, a programação do Dia do Gaúcho em Passo Fundo inclui atividades em diferentes CTGs, com almoços campeiros e jantares (confira abaixo):