Cultura e Lazer

"O Grande Encontro"
Notícia

Show que reúne artistas renomados da música gaúcha será neste sábado em São Miguel das Missões

Evento tem entrada gratuita e começa às 10h. Participantes incluem Elton Saldanha, Neto Fagundes e Shana Müller, entre outros

GZH Passo Fundo

