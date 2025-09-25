Show que reúne artistas renomados da música gaúcha será neste sábado em São Miguel das Missões

O show "O Grande Encontro", que reúne grandes nomes da música gaúcha, tem apresentação confirmada neste sábado (27) no Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, no noroeste gaúcho.
O evento tem entrada gratuita e começa às 10h. O horário foi atualizado na quinta-feira (25) pela produção do espetáculo, em razão das fortes chuvas previstas para a região, no período da tarde.
As apresentações incluem renomados artistas gaúchos. São eles:
- Elton Saldanha
- Neto Fagundes
- Ernesto Fagundes
- Shana Müller
- Joca Martins
- Daniel Torres
- Gilberto Monteiro
- Érlon Péricles
- Ângelo Franco
- Analise Severo
- Cristiano Quevedo
- Maria Alice
- Jean Kirchoff.
O espetáculo vai garantir a adaptação da estrutura para respeitar e preservar esse importante patrimônio histórico.
Serviço
- O que: show "O Grande Encontro — Reconstruindo o Rio Grande"
- Quando: sábado, 27 de setembro
- Horário: a partir das 10h
- Local: Ruínas de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões
- Ingressos: entrada gratuita
- Realização: Los Anjos Produções e Angel Produções
- Patrocínio: Banrisul e Rio Grande Seguros e Previdência
- Apoio: Iphan, Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões e Abramus.