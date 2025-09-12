Show de rock, café de chaleira e Kleiton e Kledir: veja a agenda cultural do norte do RS 

A agenda cultural de Passo Fundo e região oferece diferentes opções para quem quer curtir o fim de semana com amigos e família. De show de rock a cafés de chaleira, as atividades começam nesta sexta-feira (12) e incluem programação para todas as idades.

Confira os principais eventos do fim de semana e programe-se.

Show de Kleiton e Kledir

Show acontece nesta sexta-feira (12), no Palazzo Centro de Eventos. Isadora Neumann / Agência RBS

Com 50 anos de estrada, Kleiton e Kledir retornam a Passo Fundo nesta sexta-feira (12) com o show Histórias e Canções. Esta será a única apresentação da turnê no Rio Grande do Sul.

A dupla vai relembrar clássicos como Deu Pra Ti, Vira Virou, Paixão e Ponte da Saudade. A apresentação acontece no Palazzo Centro de Eventos com início às 21h.

A abertura dos portões está marcada para as 20h. Os ingressos ainda podem ser adquiridos através deste link a partir de R$ 100.

Espetáculo Canta a São Miguel

Nesta sexta-feira (12), às 20h, o Grupo Alforria sobe ao palco do Teatro Múcio de Castro, em Passo Fundo, para apresentar o espetáculo “Canta a São Miguel”. A entrada é gratuita.

A proposta é unir arte, música e tradição em uma noite dedicada a celebrar a história da Romaria de São Miguel e a chegada ao município, reforçando o papel dessa manifestação como símbolo de fé e resistência da comunidade negra local.

Cafés de chaleira

Refeições são servidas por diferentes entidades tradicionalistas do município. Eduarda Costa / Agencia RBS

Com programação diária, os cafés de chaleira seguem até o dia 20 de setembro. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com o CTG ou a 7ª Região Tradicionalista.

Sábado (13)

Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco servido na mesa

CTG Amigos da Tradição de Bela Vista

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco

Domingo (14)

CTG Cavaleiros do Planalto Médio

7h: mateada

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco e salada

Abraçando Culturas

No domingo (14), Passo Fundo recebe a 1ª edição do Abraçando Culturas, promovido pelo Encontro Venebras. O evento acontece das 14h às 17h, na Associação de Moradores da Vila Berthier, com entrada gratuita.

A iniciativa busca valorizar a riqueza da cultura venezuelana, trazendo música, dança, gastronomia típica, artesanato e até um brechó solidário para envolver a comunidade.

Além das atrações internacionais, o encontro também contará com apresentações da cultura local, fortalecendo a integração entre diferentes povos e tradições.

Evento Pier Sunset

Pier10 em Ernestina abre às 14h no domingo (14). Pier10 Ernestina / Divulgação

A 34 quilômetros de Passo Fundo está o Pier10 Ernestina, onde acontecerá o Pier Sunset no domingo (14), em parceria com a Atlântida Norte Gaúcho. Em meio à natureza, o local conta um espaço para comer, beber e relaxar.

O pier abre às 14h e a partir das 16h terá música com o DJ Marcos Carvalho, comunicador do Grupo RBS. A compra de ingressos pode ser realizada através do Instagram @pier10_ernestina.

Show General BoniMores e Dinartes

No domingo (13), Passo Fundo recebe um encontro histórico do rock local: General BoniMores e Dinartes dividem o palco em uma celebração especial.

A noite marca os 13 anos do primeiro disco da BoniMores, que retorna com sua formação original — Guto Dossa, Dig Dembinski, Jei Silvanno, Douglas de Lima e Chico Fran — para um reencontro aguardado por fãs que acompanham a trajetória da banda desde os primeiros acordes.