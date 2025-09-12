Show de rock, café de chaleira e Kleiton e Kledir: veja a agenda cultural do norte do RS 

A agenda cultural de Passo Fundo e região oferece diferentes opções para quem quer curtir o fim de semana com amigos e família. De show de rock a cafés de chaleira, as atividades começam nesta sexta-feira (12) e incluem programação para todas as idades.
Confira os principais eventos do fim de semana e programe-se.
Show de Kleiton e Kledir
Com 50 anos de estrada, Kleiton e Kledir retornam a Passo Fundo nesta sexta-feira (12) com o show Histórias e Canções. Esta será a única apresentação da turnê no Rio Grande do Sul.
A dupla vai relembrar clássicos como Deu Pra Ti, Vira Virou, Paixão e Ponte da Saudade. A apresentação acontece no Palazzo Centro de Eventos com início às 21h.
A abertura dos portões está marcada para as 20h. Os ingressos ainda podem ser adquiridos através deste link a partir de R$ 100.
Espetáculo Canta a São Miguel
Nesta sexta-feira (12), às 20h, o Grupo Alforria sobe ao palco do Teatro Múcio de Castro, em Passo Fundo, para apresentar o espetáculo “Canta a São Miguel”. A entrada é gratuita.
A proposta é unir arte, música e tradição em uma noite dedicada a celebrar a história da Romaria de São Miguel e a chegada ao município, reforçando o papel dessa manifestação como símbolo de fé e resistência da comunidade negra local.
Cafés de chaleira
Com programação diária, os cafés de chaleira seguem até o dia 20 de setembro. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com o CTG ou a 7ª Região Tradicionalista.
Sábado (13)
Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco servido na mesa
CTG Amigos da Tradição de Bela Vista
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
Domingo (14)
CTG Cavaleiros do Planalto Médio
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco e salada
Abraçando Culturas
No domingo (14), Passo Fundo recebe a 1ª edição do Abraçando Culturas, promovido pelo Encontro Venebras. O evento acontece das 14h às 17h, na Associação de Moradores da Vila Berthier, com entrada gratuita.
A iniciativa busca valorizar a riqueza da cultura venezuelana, trazendo música, dança, gastronomia típica, artesanato e até um brechó solidário para envolver a comunidade.
Além das atrações internacionais, o encontro também contará com apresentações da cultura local, fortalecendo a integração entre diferentes povos e tradições.
Evento Pier Sunset
A 34 quilômetros de Passo Fundo está o Pier10 Ernestina, onde acontecerá o Pier Sunset no domingo (14), em parceria com a Atlântida Norte Gaúcho. Em meio à natureza, o local conta um espaço para comer, beber e relaxar.
O pier abre às 14h e a partir das 16h terá música com o DJ Marcos Carvalho, comunicador do Grupo RBS. A compra de ingressos pode ser realizada através do Instagram @pier10_ernestina.
Show General BoniMores e Dinartes
No domingo (13), Passo Fundo recebe um encontro histórico do rock local: General BoniMores e Dinartes dividem o palco em uma celebração especial.
A noite marca os 13 anos do primeiro disco da BoniMores, que retorna com sua formação original — Guto Dossa, Dig Dembinski, Jei Silvanno, Douglas de Lima e Chico Fran — para um reencontro aguardado por fãs que acompanham a trajetória da banda desde os primeiros acordes.
A celebração ganha ainda mais força com a presença da Banda Dinartes, formada por Rodrigo Chaise, André Zitto e Alcemar Pitágoras. O encontro acontece no Porão Bar, a partir das 21h30min. Ingressos podem ser adquirido a partir de R$25,00 neste link.