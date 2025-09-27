Rota das Terras Encantadas reúne tradição, gastronomia e experiências em meio à natureza

Há quase três décadas, o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Rota das Terras Encantadas promove o turismo, a cultura e as tradições do norte e noroeste do RS. São 20 cidades com atrações variadas, como cachoeiras, eventos tradicionais, gastronomia típica e experiências culturais.

Em 2009, a Rota das Terras Encantadas foi oficialmente reconhecida como região turística pelo Estado, consolidando o trabalho de municípios e empreendedores locais em torno do desenvolvimento do turismo e da valorização do patrimônio natural e cultural.

Alto Alegre, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Carazinho, Colorado, Coqueiros do Sul, Cruz Alta, Espumoso, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Lagoa dos Três Cantos, Não-Me-Toque, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, Selbach, Tapera, Tio Hugo e Victor Graeff fazem parte do roteiro turístico.

Para marcar o Dia Mundial do Turismo, celebrado neste sábado (27), GZH Passo Fundo separou cinco opções de destinos da rota para conhecer e aproveitar ainda mais a região. Confira a seguir.

Victor Graeff

Conhecido pela tradicional Festa da Cuca com Linguiça, no município de Victor Graeff — a pouco mais de 60 quilômetros de Passo Fundo — está localizada a Praça Tancredo de Almeida Neves, conhecida como a “Mais Bela Praça do RS”. O espaço reúne mais de 200 esculturas em ciprestes, todas podadas manualmente, formando um jardim vivo.

Na cidade também é possível conhecer a Casa do Artesão, com produtos típicos e lembranças da região, além de provar a famosa cuca com linguiça, prato que se tornou símbolo da cidade do norte gaúcho.

Tapera

Em Tapera, a propriedade da família Crestani funciona como um verdadeiro museu a céu aberto. O espaço preserva arquitetura, móveis e utensílios originais que resgatam a história dos imigrantes italianos que desbravaram a Região Norte.

A experiência que revive o passado fica completa com o tradicional almoço colonial, servido ao som de música italiana.

Selbach

Dois atrativos chamam a atenção pela riqueza de detalhes e tradições em Selbach, ainda no norte do Estado. O Mini Mundo Encantado leva o visitante a uma viagem pela história da imigração alemã, com réplicas construídas em escala que impressionam pela precisão.

Já o Recanto do Mel conquista pelo paladar, com um café colonial repleto de produtos caseiros que tornam a experiência ainda mais acolhedora na cidade de pouco mais de 5 mil habitantes.

Coqueiros do Sul

Para os amantes de natureza exuberante, Coqueiros do Sul conta com a Rota das Águas Encantadas. Além de uma caminhada junto à mata preservada que leva a uma queda d'água, os visitantes também podem ouvir histórias e lendas da antiga usina que fornecia energia para a cidade do norte gaúcho em meados dos anos 1950 e 1960.

O município também conta com outras atrações, como a Cascata do Moinho, Gruta do Poço Grande e a Cachoeira Antiga Usina Anoni.

Cruz Alta

Cultura e religiosidade caminham lado a lado em Cruz Alta, no noroeste do RS. A Casa Museu Érico Verissimo preserva objetos pessoais, fotografias e o acervo completo de um dos principais escritores brasileiros. Já a praça, que leva o nome do autor, possui uma estátua em bronze de Verissimo.

Outro ponto turístico é o monumento Nossa Senhora de Fátima. Com 31 metros de altura, é palco de uma das principais romarias do país, reunindo milhares de fiéis em outubro. Para encerrar o passeio, o restaurante La Cruz oferece o sabor do tradicional churrasco gaúcho em um ambiente acolhedor.

