Renato Teixeira faz show acústico em Passo Fundo para celebrar os 80 anos

O palco do Teatro do Sesc de Passo Fundo recebe, na noite da próxima quinta-feira (25), um dos grandes nomes da música brasileira: Renato Teixeira. Aos 80 anos, o trovador paulista mostra no show acústico que a idade é apenas um número quando se trata de paixão pela arte e conexão com o público.

Com um repertório que atravessa gerações, a partir das 20h o artista apresenta a turnê “RENATO80”, acompanhado por Natanael Pereira Marques na guitarra e Márcio Luiz Gonçalves no baixo. Serão 90 minutos de apresentação, com composições como Romaria, Frete, Amanheceu, Peguei a Viola e Tocando em Frente — esta última em parceria com Almir Sater.

— Em algum lugar da alma sinto-me com 20 anos: esse amor pelo cantar, pelo compor; essa disposição de ir de cidade em cidade levando música, contando causos e recebendo o calor do público — destaca Teixeira.

A apresentação acústica em Passo Fundo promete ser marcada por momentos de introspecção e celebração. Os ingressos já estão esgotados.

Teixeira, que já compôs mais de 400 músicas, reforçou seu compromisso com a música como forma de expressão e legado cultural:

— O cabelo embranquece, a pele se enruga, a força se esvai, as pálpebras caem, mas o que se constrói é sempre renovado por aqueles que querem continuar essa mesma missão. E agora, com meus 80 anos, percebo que idade é apenas sinônimo de mais história pra contar.

