Quem são os quadrinistas gaúchos que vão homenagear os 90 anos de Mauricio de Sousa nos gibis

Convite veio de surpresa, durante a participação deles na CCXP em São Paulo. Evandro Particheli / Divulgação

O trabalho de Marcel e Marcelli Ibaldo, pai e filha quadrinistas de Alpestre, no norte do Estado, fará parte de uma coletânea do maior nome dos gibis brasileiros. A dupla estará no livro-coletânea em comemoração aos 90 anos de Mauricio de Sousa, chamado “MSP90”, que será lançado em outubro.

Foram chamados 90 artistas de todo o Brasil para escrever e desenhar na obra, sendo oito gaúchos: Thiago Krening, Fred Rubim, Rafael Fritzen, Monaramis, Bruno Seelig, Adri A e a dupla Marcel e Marcelli. Serão 75 histórias onde os convidados reinterpretam, a partir da sua perspectiva, os personagens clássicos da Turma da Mônica.

Segundo Marcel, o convite veio de surpresa, durante a participação deles na CCXP (Comic Con Experience) em São Paulo, em dezembro de 2024. Pai e filha foram abordados pelo editor-chefe da Mauricio de Sousa Produções.

— Estávamos no evento quando o Sidney Gusman veio até a gente e comentou que o convite chegaria. Ficamos muito felizes, mas precisávamos guardar segredo. Rascunhamos nosso roteiro já enquanto pegávamos o voo de volta para casa — relembra Marcel.

Do convite até o anúncio público, foram meses de contato direto com a equipe do criador da Turma da Mônica para alinhar os detalhes da história: Marcel foi o roteirista e Marcelli a ilustradora. Sem poder revelar detalhes, eles adiantam apenas que a trama deve abordar uma “celebração sobre a alegria da vida”.

— É algo que nem imaginávamos, é muito difícil de processar que está acontecendo. Tivemos muitas conquistas na vida que lembramos com carinho, mas essa é a que me deixa mais surpreso. Nunca esperávamos esse convite — destaca Marcel.

Já para Marcelli, 18 anos, poder recriar os personagens da infância, que a ensinaram a ler e a inspiraram a ser desenhista, está sendo “inspirador”:

— O Mauricio de Sousa esteve presente na minha vida desde pequeninha. Antes de ler, eu desenhava e pintava os gibis, e foi por causa dele que me tornei desenhista. É incrível homenagear um artista que marcou a infância de todo mundo, com sua obra tão grande e pertinente.

— Somos fãs dos outros autores convidados, somos fãs do editor-chefe e somos fãs do Mauricio de Sousa. Estamos na maior coletânea de quadrinhos brasileiros já feitos, que será um marco histórico dos quadrinhos! — resume Marcel.

Dupla inspirou “gibiteca” no norte do RS

A trajetória de Marcel e Marcelli Ibaldo começou com a criação da personagem Tê Rex, uma tiranossauro nerd que enfrenta dilemas típicos da adolescência.

Publicada em tirinhas nas redes sociais e compilada em três livros, Tê Rex conquistou prêmios nacionais e internacionais. Entre os destaques estão indicações ao Troféu HQMIX, considerado o "Oscar" dos quadrinhos, e ao Prêmio LeBlanc, além de ter sido finalista no prêmio da CCXP — maior evento de cultura pop do Brasil.

Para este ano, estão previstos quatro lançamentos na Comic Con Experience continuando a história da Tê Rex, e outros três para 2026.

Além disso, a dupla também é responsável pela criação de uma gibiteca pública em Alpestre, aberta em dezembro do ano passado. O projeto é resultado dos trabalhos de pai e filha e uma parceria com a Associação Amigos das Histórias em Quadrinhos de Alpestre.