Cultura e Lazer

De Alpestre
Notícia

Quem são os quadrinistas gaúchos que vão homenagear os 90 anos de Mauricio de Sousa nos gibis

Marcel e Marcelli Ibaldo estão entre os escolhidos para reinterpretar a Turma da Mônica na coletânea “MSP90”. Lançamento será em outubro

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS