Overdriver Duo, Os Monarcas e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo  

Dupla ganhou projeção nacional e internacional por versões criativas de músicas populares. Overdriver Duo / Divulgação

De música pop a fandangos do Dia do Gaúcho, Passo Fundo será palco de diferentes programações culturais neste fim de semana. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e aproveite os eventos que começam já nesta sexta-feira (19) no norte do Estado.

Overdriver Duo

Em comemoração aos 10 anos de trajetória, a dupla Overdriver Duo sobe ao palco do Gran Palazzo Centro de Eventos nesta sexta-feira (19). Formada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, ganhou projeção nacional e internacional por versões criativas de músicas populares.

A dupla utiliza arranjos diferenciados, com instrumentos variados que incorporam timbres e técnicas cênicas, como forma de valorizar não só a música, mas também a experiência visual e performance.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do local, a partir das 18h. O show está programado para iniciar às 21h.

Fandangos

Os Monarcas se apresentam no CTG Lalau Miranda. Os Monarcas / Divulgação

No sábado (20), Passo Fundo celebra a cultura gaúcha com uma programação especial de fandangos, com música, danças e tradições típicas. Os eventos terão confraternização, com artistas locais e shows.

CTG Lalau Miranda – Jantar-fandango com Os Monarcas , acompanhado de churrasco servido à mesa.

– Jantar-fandango com , acompanhado de churrasco servido à mesa. CTG União Campeira – Jantar-baile com churrasco e costelão, animação de Aline Bosa e Grupo .

– Jantar-baile com churrasco e costelão, animação de . CTG Tropel de Caudilhos – Almoço com churrasco e, à tarde, bailanta animada pelo Grupo Liberdade .

– Almoço com churrasco e, à tarde, bailanta animada pelo . CTG Eduardo Müller – Almoço de churrasco e fandango à tarde com o Grupo Sinuelo do Fandango .

– Almoço de churrasco e fandango à tarde com o . CTG Dom Luiz Felipe de Nadal – Churrasco servido à mesa e fandango à tarde com Grupo Fonte Fandangueira .

– Churrasco servido à mesa e fandango à tarde com . CTG Fagundes dos Reis – Costelão e churrasco no almoço, seguidos de fandango com Raone e Grupo Alma Xucra .

– Costelão e churrasco no almoço, seguidos de fandango com . CTG Osório Porto – Bailanta com Poncho Velho, após almoço de churrasco.

Oficinas culturais

Também no sábado (20), o Rito Espaço Coletivo promove uma série de oficinas abertas ao público, das 16h às 17h30min. As atividades incluem temas como “O moicano do rolê”, “Do alfinete ao spike”, “Tecido, ideia & tinta” e “DaRk - Punk Letters”.

As atividades são gratuitas, contam com fornecimento de materiais e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A programação faz parte da festa cultural do espaço, também com entrada franca.

Espetáculo “Amoroso”

O bairro Zacchia recebe neste domingo (21), às 16h, o espetáculo “Amoroso”, que mistura teatro, música e interação com o público em uma celebração dos encontros e da memória afetiva.

A apresentação gratuita acontece na Escola Municipal Guaracy Barroso Marinho e integra o projeto “Aonde o povo está”, premiado pelo Funcultura. A peça é um convite à comunidade para compartilhar arte, dança, chimarrão e amizade.

Espetáculo "Rosa dos Rumos"

No domingo (21), às 16h, o Rito Espaço Coletivo recebe o musical “Rosa dos Rumos”, inspirado na obra de João Simões Lopes Neto.

Com canções, humor e personagens marcantes, a peça conduz o público por histórias do imaginário gaúcho, como 300 Onças e O Boi Velho. A apresentação tem entrada gratuita, é livre para todos os públicos e contará com intérprete de Libras.

Concerto “Ode ao Rio Grande do Sul”

Uma celebração musical do Estado, o concerto “Ode ao Rio Grande do Sul” reúne repertório que homenageia as tradições gaúchas misturadas a arranjos clássicos.