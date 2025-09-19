Overdriver Duo, Os Monarcas e mais destaques da agenda cultural de Passo Fundo  

De música pop a fandangos do Dia do Gaúcho, Passo Fundo será palco de diferentes programações culturais neste fim de semana. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e aproveite os eventos que começam já nesta sexta-feira (19) no norte do Estado.
Overdriver Duo
Em comemoração aos 10 anos de trajetória, a dupla Overdriver Duo sobe ao palco do Gran Palazzo Centro de Eventos nesta sexta-feira (19). Formada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, ganhou projeção nacional e internacional por versões criativas de músicas populares.
A dupla utiliza arranjos diferenciados, com instrumentos variados que incorporam timbres e técnicas cênicas, como forma de valorizar não só a música, mas também a experiência visual e performance.
Ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do local, a partir das 18h. O show está programado para iniciar às 21h.
Fandangos
No sábado (20), Passo Fundo celebra a cultura gaúcha com uma programação especial de fandangos, com música, danças e tradições típicas. Os eventos terão confraternização, com artistas locais e shows.
- CTG Lalau Miranda – Jantar-fandango com Os Monarcas, acompanhado de churrasco servido à mesa.
- CTG União Campeira – Jantar-baile com churrasco e costelão, animação de Aline Bosa e Grupo.
- CTG Tropel de Caudilhos – Almoço com churrasco e, à tarde, bailanta animada pelo Grupo Liberdade.
- CTG Eduardo Müller – Almoço de churrasco e fandango à tarde com o Grupo Sinuelo do Fandango.
- CTG Dom Luiz Felipe de Nadal – Churrasco servido à mesa e fandango à tarde com Grupo Fonte Fandangueira.
- CTG Fagundes dos Reis – Costelão e churrasco no almoço, seguidos de fandango com Raone e Grupo Alma Xucra.
- CTG Osório Porto – Bailanta com Poncho Velho, após almoço de churrasco.
Oficinas culturais
Também no sábado (20), o Rito Espaço Coletivo promove uma série de oficinas abertas ao público, das 16h às 17h30min. As atividades incluem temas como “O moicano do rolê”, “Do alfinete ao spike”, “Tecido, ideia & tinta” e “DaRk - Punk Letters”.
As atividades são gratuitas, contam com fornecimento de materiais e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A programação faz parte da festa cultural do espaço, também com entrada franca.
Espetáculo “Amoroso”
O bairro Zacchia recebe neste domingo (21), às 16h, o espetáculo “Amoroso”, que mistura teatro, música e interação com o público em uma celebração dos encontros e da memória afetiva.
A apresentação gratuita acontece na Escola Municipal Guaracy Barroso Marinho e integra o projeto “Aonde o povo está”, premiado pelo Funcultura. A peça é um convite à comunidade para compartilhar arte, dança, chimarrão e amizade.
Espetáculo "Rosa dos Rumos"
No domingo (21), às 16h, o Rito Espaço Coletivo recebe o musical “Rosa dos Rumos”, inspirado na obra de João Simões Lopes Neto.
Com canções, humor e personagens marcantes, a peça conduz o público por histórias do imaginário gaúcho, como 300 Onças e O Boi Velho. A apresentação tem entrada gratuita, é livre para todos os públicos e contará com intérprete de Libras.
Concerto “Ode ao Rio Grande do Sul”
Uma celebração musical do Estado, o concerto “Ode ao Rio Grande do Sul” reúne repertório que homenageia as tradições gaúchas misturadas a arranjos clássicos.
Com programação no domingo (21), a partir das 19h, o concerto vai trazer canções que evocam a paisagem, a cultura e a história da região, com produção orquestral. O evento será realizado no Teatro do Sesc em Passo Fundo, com entrada gratuita.