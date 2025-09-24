Grupo prepara retomada da Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo

Última Jornada Nacional de Literatura foi realizada em 2017. Gelsoli Casagrande / Divulgação

Passo Fundo, no norte do Estado, está retomando as ações que a consagraram com o título de Capital Nacional da Literatura. Com o projeto "Jornada em Movimento", a cidade busca reativar sua veia cultural e literária iniciada há mais de quatro décadas pelas tradicionais Jornadas Literárias.

Durante 16 edições, os encontros da Jornada Nacional de Literatura no norte do Rio Grande do Sul estiveram entre os maiores da América Latina. Um dos mais importantes eventos literários do país fora do eixo Rio-São Paulo, teve sua última edição realizada em 2017.

As primeiras ações do novo projeto já têm data para acontecer. Em outubro, serão lançados "Círculos de Reflexão," grupos focais de estudo com foco na leitura e nas próprias Jornadas Literárias. Também está previsto o "Piquenique da Jornada", que reunirá alunos do projeto Tempo Integral para uma vivência literária ao ar livre.

Leia Mais As memórias da coordenadora das Jornadas de Literatura de Passo Fundo, Tânia Rösing

Com o objetivo de promover a formação de leitores críticos, conscientes e sensíveis, a proposta já reúne diferentes instituições e agentes culturais. Entre eles, prefeitura, Universidade de Passo Fundo (UPF), Sesc, 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Academia Passo-Fundense de Letras e livreiros locais, além de escolas públicas e privadas.

O cronograma completo das atividades — que devem se estender ao longo do próximo ano — será divulgado em novembro, durante a Feira do Livro de Passo Fundo. Na ocasião, o público poderá conhecer mais sobre o conceito, a metodologia e os próximos passos do projeto.

Para os organizadores, a retomada das Jornadas Literárias representa mais do que um resgate histórico: é um reencontro com a força transformadora da palavra. A proposta busca mostrar que investir em práticas leitoras é oferecer a Passo Fundo mais oportunidades de escuta, diálogo e criação.