Filme em Passo Fundo e Mato Castelhano com Kéfera: o que esperar de "Quarta-feira de Cinzas"

Filmado em Passo Fundo, o filme Quarta-feira de Cinzas já está em cartaz nos cinemas. O suspense é estrelado por Emiliano Ruschel, Kéfera Buchmann e Daniela Escobar, e teve o norte do RS como plano de fundo.
A trama conta a história de três irmãos que, durante o Carnaval, se veem envolvidos na morte de uma mulher desconhecida. O corpo da vítima é encontrado no porta-malas do carro da família, o que dá início à trama.
Entre as locações do longa, foram quatro noites de filmagem em um cemitério de Passo Fundo, além da área rural de Mato Castelhano. As gravações aconteceram entre janeiro e fevereiro de 2023.
O filme é dirigido por Fabio Brasil e escrito em parceria com Roberta Saboya. Tudo foi inspirado em clássicos de Sam Peckinpah como Straw Dogs, que constrói um suspense psicológico, transformando personagens comuns em figuras confrontadas com a violência.
— A entrega do elenco foi espetacular. Emiliano foi quem trouxe a ideia de filmarmos em Passo Fundo, onde ficamos um mês. Trabalhar com a Kéfera foi incrível, e a volta da Daniela Escobar é um marco — afirma o diretor.
No elenco também há nomes como Thiago Tomé e Juliano Laham.
Onde assistir
- Arcoplex Cinemas (Bella Città Shopping): sessões até quarta-feira (1), às 18h50min
- Cine Laser Cinemas (Passo Fundo Shopping): sessões até quarta-feira (1), às 15h30min
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.