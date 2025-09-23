Festival de Cinema de Passo Fundo acontece nesta semana; saiba como assistir

Curtas serão exibidos nas salas do cinema Cine Laser. divulgação / sxc.hu

A cidade de Passo Fundo se prepara para viver três dias de emoção, cultura e arte local nas telonas. Entre quarta (24) e sexta-feira (26), acontece 5ª edição do Festival de Cinema da cidade do norte gaúcho.

O evento reúne a criatividade de jovens talentos em uma seleção de nove curtas-metragens que prometem encantar, emocionar e surpreender o público. O festival acontecerá no Passo Fundo Shopping, em uma produção da Escola de Atores e da Dia Indústria da Arte.

Entre os destaques estão obras que transitam pelo drama, romance, suspense, comédia e aventura, como Os Guardiões da Praça, Trilha dos Bravos, Entre Paixões, O Caso do Acaso, O Segredo na Biblioteca, A Nova Voz da Arte, Corações em Jogo, O Caminho para a Coragem e O Outro Lado.