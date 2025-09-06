Fandango, café de chaleira e desfile: veja a programação dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

CTG Fagundes dos Reis abre as atividades com fandango no sábado. André Ávila / Agencia RBS

Fandangos, jantar baile, cafés de chaleira, almoços campeiros e o tradicional desfile cívico marcam os Festejos Farroupilhas em Passo Fundo. As atividades nas entidades tradicionalistas da cidade começam neste sábado (6) e seguem até 20 de setembro, celebrando o Dia do Gaúcho.

GZH Passo Fundo reuniu a programação completa para os próximos dias na cidade do norte gaúcho. Neste ano, a temática dos festejos no RS celebra o centenário do radialista, declamador e comunicador Darcy Fagundes e os 70 anos do programa “Grande Rodeio Coringa”.

Confira abaixo as atividades previstas. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com a 7ª Região Tradicionalista, responsável pela organização dos festejos.

Fandangos

6/09 às 20h — CTG Fagundes dos Reis: baile com Grupo Acorde Gaúcho de Sananduva

baile com Grupo Acorde Gaúcho de Sananduva 12/09 às 20h — CTG Dom Luiz Felipe de Nadal: jantar baile com Aline Bosa e Grupo

jantar baile com Aline Bosa e Grupo 17/09 às 20h — CTG Lalau Miranda: costelão ao fogo de chão e tertúlia com artistas locais

Rondas 2025

8/09 – CTG Moacyr da Motta Fortes

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço típico com feijão tropeiro e acompanhamentos

18h: arriamento das bandeiras

9/09 – CTG Osorio Porto

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

10/09 – CTG Fagundes Dos Reis

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com bóia campeira

18h: arriamento das bandeiras

11/09 – CTG União Campeira

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com vaca atolada

18h: arriamento das bandeiras

12/09 – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

20h: jantar baile com e costelão

13/09 – Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco servido na mesa

18h: arriamento das bandeiras

13/09 – CTG Amigos da Tradição de Bela Vista

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco

18h: arriamento das bandeiras

14/09 – GCT Cavaleiros do Planalto Médio

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco

18h: arriamento das bandeiras

15/09 – DT Clube Juvenil

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

16/09 – Departamento Tradicionalista Industrial

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

17/09 – CTG Lalau Miranda

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

20h: jantar com costelão ao fogo de chão

18/09 – CTG Tropel de Caudilhos

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

18h: arriamento das bandeiras

19/09 – CTG Eduardo Müller

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h30min: almoço com carreteiro de charque

18h: arriamento das bandeiras

20/09 – CTG Estância Nova

7h: mateada

8h: hasteamento das bandeiras

8h30min: café de chaleira

12h: almoço com churrasco

18h: arriamento das bandeiras

Programação do 20 de setembro