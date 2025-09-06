Fandango, café de chaleira e desfile: veja a programação dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

Fandangos, jantar baile, cafés de chaleira, almoços campeiros e o tradicional desfile cívico marcam os Festejos Farroupilhas em Passo Fundo. As atividades nas entidades tradicionalistas da cidade começam neste sábado (6) e seguem até 20 de setembro, celebrando o Dia do Gaúcho.
GZH Passo Fundo reuniu a programação completa para os próximos dias na cidade do norte gaúcho. Neste ano, a temática dos festejos no RS celebra o centenário do radialista, declamador e comunicador Darcy Fagundes e os 70 anos do programa “Grande Rodeio Coringa”.
Confira abaixo as atividades previstas. Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com a 7ª Região Tradicionalista, responsável pela organização dos festejos.
Fandangos
- 6/09 às 20h — CTG Fagundes dos Reis: baile com Grupo Acorde Gaúcho de Sananduva
- 12/09 às 20h — CTG Dom Luiz Felipe de Nadal: jantar baile com Aline Bosa e Grupo
- 17/09 às 20h — CTG Lalau Miranda: costelão ao fogo de chão e tertúlia com artistas locais
Rondas 2025
8/09 – CTG Moacyr da Motta Fortes
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço típico com feijão tropeiro e acompanhamentos
- 18h: arriamento das bandeiras
9/09 – CTG Osorio Porto
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
10/09 – CTG Fagundes Dos Reis
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com bóia campeira
- 18h: arriamento das bandeiras
11/09 – CTG União Campeira
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com vaca atolada
- 18h: arriamento das bandeiras
12/09 – CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
- 20h: jantar baile com e costelão
13/09 – Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco servido na mesa
- 18h: arriamento das bandeiras
13/09 – CTG Amigos da Tradição de Bela Vista
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
- 18h: arriamento das bandeiras
14/09 – GCT Cavaleiros do Planalto Médio
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
- 18h: arriamento das bandeiras
15/09 – DT Clube Juvenil
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
16/09 – Departamento Tradicionalista Industrial
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
17/09 – CTG Lalau Miranda
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
- 20h: jantar com costelão ao fogo de chão
18/09 – CTG Tropel de Caudilhos
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 18h: arriamento das bandeiras
19/09 – CTG Eduardo Müller
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h30min: almoço com carreteiro de charque
- 18h: arriamento das bandeiras
20/09 – CTG Estância Nova
- 7h: mateada
- 8h: hasteamento das bandeiras
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
- 18h: arriamento das bandeiras
Programação do 20 de setembro
- 9h: desfile militar
- 10h: desfile farroupilha
- 12h: CTG Estância Nova — churrasco com Grupo Sinuelo do Fandango
- 12h: CTG Eduardo Muller — churrasco com Grupo Liberdade
- 12h: Associação dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz — churrasco com Grupo Fonte Fandangueira
- 12h: CTG União Campeira — costelão e à tarde fandango com Raone e Grupo Alma Xucra
- 12h: CTG Fagundes dos Reis — churrasco bailanta com Grupo Poncho Velho
- 12h: CTG Moacyr da Motta Fortes — churrasco com Grupo Chama Campeira
- Jantar Fandango: CTG Lalau Miranda — costelão e com Grupo Rodeio
- Jantar Fandango: CTG Tropel de Caudilhos — churrasco com Os Monarcas