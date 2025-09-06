Cultura e Lazer

Tradição
Notícia

Fandango, café de chaleira e desfile: veja a programação dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

Atividades começam neste sábado (6) e seguem até o dia 20 de setembro, com show de Os Monarcas

Alessandra Hoppen

