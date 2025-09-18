Exposição apresenta obras de ícones da arte moderna brasileira em Passo Fundo

Excepcionalmente nesta quinta-feira (18), a comunidade de Passo Fundo poderá visitar parte do acervo de arte brasileira da historiadora e referência na área cultural Sandra Carneiro.

A exposição inclui obras de grandes nomes da arte nacional, como Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Ado Malagoli, Alfredo Volpi e Pedro Weingärtner.

As peças marcaram a transição da tradição acadêmica para o modernismo e ajudaram a consolidar a identidade da arte brasileira no século 20. Em Passo Fundo, estarão expostas nos apartamentos decorados do Icon ECB.

Formada em História pela UPF, Sandra Carneiro é referência na cena cultural de Passo Fundo. Na década de 1980, criou a Galeria Espaço da Arte, que trouxe à cidade nomes como Iberê Camargo, Xico Stockinger e Vasco Prado. Hoje mantém um acervo com obras de artistas de projeção nacional e internacional.

