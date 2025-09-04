Espetáculo em Passo Fundo homenageia Caio Fernando Abreu e Cazuza com teatro e música

Gaúcho, Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago e viveu em Porto Alegre. Arami Fumacco / Especial

Em Passo Fundo, um espetáculo que mistura teatro e música vai homenagear duas importantes figuras da cultura brasileira. Nesta sexta-feira (5), acontece o espetáculo “Um amor e um café quentes, por favor...”, reunindo a poesia de Caio Fernando Abreu e a intensidade de Cazuza.

No show, o ator Márcio Meneghell dá vida ao escritor, enquanto Chico Fran interpreta as canções do músico. O evento acontece a partir das 21h, no Maktüb, com ingressos a partir de R$ 30.

Entre músicas, poesias, histórias e muita emoção, o espetáculo levará o público a um universo nostálgico, focado na obra dos artistas que deixaram suas marcas tanto na música quanto na literatura.

Gaúcho de Santiago, Caio Fernando Abreu foi jornalista, dramaturgo e escritor. Entre suas obras — que abordam temas como sexo, medo, morte e solidão — estão Limite Branco (1970), Inventário do ir-remediável (1970), O ovo apunhalado (1975), Pedras de Calcutá (1977), Morangos mofados (1982), Os dragões não conhecem o paraíso (1988) e Ovelhas negras (1995).

Já Cazuza nasceu no Rio de Janeiro e foi um dos maiores expoentes do rock nacional. Vocalista da banda Barão Vermelho, também brilhou em carreira solo. Entre seus principais hits estão Exagerado, Codinome Beija-Flor, O Tempo Não Pára, Pro Dia Nascer Feliz e Brasil.

Outras atrações

Além do tributo a Caio Fernando Abreu e Cazuza, outros três eventos movimentam a cena cultural de Passo Fundo nos próximos dias.

Ainda na sexta-feira (5), o músico Thiago Brado se apresenta no Gran Palazzo a partir das 20h. Com a turnê "Clássicos da Igreja", o artista apresenta suas composições com enfoque espiritual, revisitando hinos e canções que marcaram gerações e tocaram profundamente os corações dos fiéis. O ingresso custa R$ 150 e R$ 75 a meia-entrada.

No domingo (7), às 19h, a Paróquia São Vicente de Paulo recebe o projeto “Belíssima Itália: Passo Fundo e os 150 Anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul”. Idealizada pelo Coral Ricordi D’Italia, a iniciativa homenageia o legado dos imigrantes italianos no RS.