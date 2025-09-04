Cultura e Lazer

Encontro hipotético
Espetáculo em Passo Fundo homenageia Caio Fernando Abreu e Cazuza com teatro e música

Show “Um amor e um café quentes, por favor...” acontece nesta sexta-feira (5), com interpretações de Márcio Meneghell e Chico Fran

