Escritor gaúcho Luís Augusto Fischer palestra em Passo Fundo nesta quinta-feira 

O escritor, crítico literário, tradutor, professor e pesquisador Luís Augusto Fischer, considerado uma das vozes mais importantes da crítica literária no Brasil hoje, estará em Passo Fundo nesta quinta-feira (11).
Ele vem à cidade para participar da 12ª Semana do Conhecimento da Universidade de Passo Fundo (UPF), onde dará a conferência "História da Literatura: Como? Para quê?". O painel acontece a partir das 19h30min, no auditório D3.
A palestra tem a ver com o trabalho de seis volumes lançado por ele no ano passado, História da Literatura no Rio Grande do Sul (Editora Coragem). Os texto abordam desde as primeiras manifestações literárias no século 19 até a atualidade.
Professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fischer tem uma produção variada, que vai de crônicas e ensaios a estudos acadêmicos. É autor de Dicionário de Porto-Alegrês, Quatro negros, Machado e Borges: a tradição do conto e Inteligência com dor: Nelson Rodrigues ensaísta, entre outros.
Gaúcho, também escreve regularmente em jornais, especialmente os veículos do Rio Grande do Sul, com textos de crítica cultural, literária e política. Também já traduziu obras de William Shakespeare e outros autores clássicos para o português.
Interessados em participar da conferência podem se inscrever de forma gratuita pelo no site da UPF.