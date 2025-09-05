Documentário sobre Monsenhor João Benvegnú estreia em São Domingos do Sul no fim de semana

Em uma celebração de fé e devoção, São Domingos do Sul, na Região Norte, será palco da estreia do documentário “Servo de Deus: Monsenhor João Benvegnú”. A exibição acontece no próximo domingo (7), no Clube União.

A produção resgata a trajetória de um dos mais importantes líderes religiosos da região, cuja vida foi marcada pelo serviço ao próximo. A obra é dirigida pelo ator e diretor Emiliano Ruschel.

Serão duas sessões gratuitas abertas à comunidade, às 17h e às 19h. O lançamento promete reunir familiares, fiéis, admiradores e pesquisadores que reconhecem a importância do sacerdote para a história da Igreja Católica no Rio Grande do Sul.

— Poder contar a história de Monsenhor João Benvegnú é uma honra e uma responsabilidade. Este documentário é mais do que um registro audiovisual, é uma celebração da fé, da cultura e das raízes da nossa comunidade — destacou Emiliano Ruschel

Para além do registro histórico, o documentário busca celebrar a espiritualidade, a cultura e as raízes de São Domingos do Sul, local onde o religioso iniciou sua trajetória. A produção traz o trabalho pastoral, mas também a simplicidade e a fé que marcaram a vida de Monsenhor Benvegnú e sua atuação incansável junto às comunidades, como símbolo de esperança e amor ao próximo.

Processo de beatificação

O lançamento do documentário acontece em um momento especial. Em julho deste ano, a Arquidiocese de Passo Fundo encerrou a etapa local do processo de beatificação e canonização de Monsenhor João Benvegnú, reconhecido como Servo de Deus.

Desde o dia 24 de agosto, o processo está em análise no Vaticano. Na Santa Igreja de Roma, serão avaliados relatos de graças alcançadas por sua intercessão.