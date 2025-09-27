Dezenas participam de tricô a céu aberto em ação no centro de Passo Fundo

Ação reuniu dezenas de "tricoteiros", dos mais experientes a iniciantes, na Praça da Cuia, em Passo Fundo. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A manhã de sábado (27) deu à Praça da Cuia, no centro de Passo Fundo, novas cores, linhas e laços: dezenas de pessoas participaram de um verdadeiro "tricô a céu aberto" no evento Tricota Passo Fundo.

A ação, organizada pela Feira de Economia Popular Solidária (Fresol), buscou transformar a técnica manual em ponto de encontro para aprendizado e troca de experiências através de oficinas gratuitas, distribuição de brindes e mateada que reuniram "tricoteiros" de diferentes idades.

O momento é uma das ações pré-Fresol, que acontece de 6 a 9 de novembro, no Bourbon Shopping, e também serve como preparação para o desfile de moda sustentável prevista para o início da feira.

Para a oficina, a organização disponibilizou todo o material, o que possibilitou a participação até mesmo de quem nunca havia tido contato com a técnica.

Durante a atividade, os visitantes se reuniram para aprender pontos básicos e compartilhar vivências. Além da prática, o evento buscou trazer o tricô como forma de integração social, de lazer e até de geração de renda.

— Eu costumo fazer crochê, mas esse é um momento importante pois nunca fiz tricô. Além disso, aqui podemos criar conexões e conhecer novas pessoas que tem interesse em aprender — contou Isabelle Waltrick, estudante de Design de Moda.

— Nossa ideia é fazer com que futuros empreendedores fiquem habilitados para desenvolver práticas e aplicar isso também na moda, pois qualquer intervenção de moda sustentável já agrega valor sobre uma peça — explicou Dulcicleia Antunes, coordenadora do curso de Design de Moda da UPF e parceira do evento.

A oficina que movimentou a Praça da Cuia buscou, para além do ensino de técnicas manuais, aproximar o público das tendências de moda e artesanato. Para Andréa Madke, designer de moda e advogada, essas atividades são uma forma de mostrar a beleza e relevância da técnica: