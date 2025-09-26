De tricô a teatro: confira a programação cultural para o fim de semana em Passo Fundo 

O último fim de semana de setembro em Passo Fundo, no norte do Estado, será repleto de atividades culturais. De oficinas ao ar livre a espetáculos teatrais, passando por desfile de moda e romaria, a cidade oferece diferentes opções à comunidade.

Confira a seguir a agenda cultural com as atividades previstas para sábado (27) e domingo (28), e programe-se para os eventos.

Oficina de tricô

Um projeto da Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) de Passo Fundo promoverá uma oficina gratuita de tricô, no sábado (27), pela manhã.

A atividade será ao ar livre, na Praça da Cuia, das 9h ao meio-dia. As inscrições serão feitas no local, com distribuição dos materiais para quem quiser aprender a tricotar.

Projeto Insurgências

Oficinas e teatro no Sesc são gratuitos. Projeto Insurgências / Divulgação

Entre o sábado (27) e a segunda-feira (29), o projeto Insurgências trará três espetáculos e duas oficinas sobre temáticas sociais e o futuro das artes.

A programação é gratuita, acessível em Libras, e irá acontecer no Sesc de Passo Fundo — Avenida Brasil Leste, 30 — centro. Os ingressos para os espetáculos e o formulário de inscrição para as oficinas do eixo formativo estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Sábado (27): às 19h, espetáculo Corpo Casulo

Domingo (28): às 9h30min, oficina de produção cultural; às 14h30min, oficina de acessibilidade cultural; às 19h, espetáculo Gordança

Segunda-feira (29): às 10h, espetáculo Negreiros, a história que a História não conta

3º Bella Fashion

Serão três horários de desfile no sábado Leandro Bordin / Divulgação

Na tarde do sábado (27), as lojas do Shopping Bella Città irão lançar ao público as coleções de primavera/verão na passarela do Bella Fashion. Os destiles ocorrerão em três horários, às 16h, às 18h e às 20h, na praça de alimentação do segundo andar do empreendimento.

154ª Romaria de São Miguel Arcanjo

Romaria chega a 154ª edição Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Milhares de fiéis são esperados para a 154ª Romaria de São Miguel em Passo Fundo neste domingo (28). A procissão deve começar às 8h15min, na Igreja Matriz São Vicente.

A chegada da procissão está prevista para às 10h, com apresentação do Grupo Alforria. Haverá missa solene às 10h30min, almoço ao meio-dia e benção às 14h. Ingressos para o almoço e demais informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 3045-1654.

Espetáculo "Amoroso"

Neste domingo (28), haverá apresentação de teatro gratuita no Rito Espaço Coletivo, a partir das 16h. O espetáculo “Amoroso”, do Teatro Depois da Chuva, conta com o ator e músico Giancarlo Camargo, que retrata algumas das características do Sul do Brasil, como o chimarrão, o carreteiro e os temperos gaúchos.