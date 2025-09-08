De feijão mexido a polenta na chapa: café de chaleira marca o início dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

Cafés de chaleira serão servidos em todas as manhãs até o dia 20 de setembro. Eduarda Costa / Agencia RBS

O tradicional banquete dos cafés de chaleira servido na manhã desta segunda-feira (8) no CTG Moacyr da Motta Fortes, no bairro Vera Cruz, abriu oficialmente a programação dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo.

O primeiro dia reuniu autoridades e cerca de 300 pessoas, que degustaram os pratos típicos dessa época do ano. No CTG Moacyr da Motta Fortes, cerca de 20 voluntários ajudam a preparar os quitutes. As estrelas do cardápio são o feijão-mexido e o café, acompanhados de diferentes tipos de bolos, pão, cueca virada, geleias, salame, morcilha queijos e farofa.

Por lá, ainda, há dois diferenciais: polenta na chapa e fortaia (mistura de ovos, queijo e salame). Tudo é inspirado em comidas típicas do Estado, presentes na culinária desde os tropeiros até as atuais famílias gaúchas.

— Nós acrescentamos coisas a mais, mas tudo é ideia dos nossos voluntários. São pessoas muitas vezes não são vistas, porque ficam dentro da cozinha, mas eles são os meus braços aqui. O amor deles à tradição gaúcha é o que vai manter nossa cultura viva — resume o patrão do CTG, Eleandro Colussi.

Quem comanda a cozinha é a Audrei Rose Ferron Carvalho, voluntária há 12 anos. Para servir as 300 refeições previstas para essa segunda-feira, foram 60 quilos de feijão mexido. Outras 4 mil refeições devem ser preparadas pelos voluntários da entidade até o fim dos festejos, no feriado de 20 de setembro.

Tudo começou a ser preparado há pelo menos dois dias, sendo o feijão cozido às 5h.

— Tiramos férias dos empregos para vir ser voluntário o dia todo, ajudar a cozinhar e organizar o salão. Todo mundo se doa muito, porque gostamos da tradição e queremos passar pros nossos filhos. Hoje o melhor lugar para estarmos é dentro de um CTG — comenta Audrei.

O evento é tradicional na cidade há pelo menos 30 anos. Todas as manhãs, os cafés de chaleira lotam as entidades que sediam a festa. Entre o público estão moradores que desejam tomar café antes de trabalhar ou aqueles que cultivam a tradição gaúcha.

Além do café, há atividades culturais, declamação, danças, almoço e jantar. Confira a seguir o itinerário das rondas gaúchas a partir de terça-feira (9).

Programação dos Cafés de Chaleira

Todos os CTGs e entidades gaúchas de Passo Fundo recebem o público em seus próprios cafés de chaleira. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com os CTGs ou a 7ª Região Tradicionalista.

Terça (9) — CTG Osório Porto

7h : mateada

: mateada 8h30min: café de chaleira

Quarta (10) — CTG Fagundes Dos Reis

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h: almoço com bóia campeira

Quinta (11) — CTG União Campeira

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h: almoço com vaca atolada

Sexta (12) — CTG Dom Luiz Felipe de Nadal

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 20h: jantar baile com churrasco e costelão

Sábado (13) — Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h: almoço com churrasco servido na mesa

Sábado (13) — CTG Amigos da Tradição de Bela Vista

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h: almoço com churrasco

Domingo (14) — GCT Cavaleiros do Planalto Médio

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h: almoço com churrasco e salada

Segunda (15) — DT Clube Juvenil

7h : mateada

: mateada 8h30min: café de chaleira

Terça (16) — Departamento Tradicionalista Industrial

7h : mateada

: mateada 8h30min: café de chaleira

Quarta (17) — CTG Lalau Miranda

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 20h: jantar com costelão ao fogo de chão e tertúlia

Quinta (18) — CTG Tropel de Caudilhos

7h : mateada

: mateada 8h30min: café de chaleira

Sexta (19) — CTG Eduardo Müller

7h : mateada

: mateada 8h30min : café de chaleira

: café de chaleira 12h30min: almoço com carreteiro de charque

Sábado (20) — CTG Estância Nova