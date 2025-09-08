Cultura e Lazer

Tradição
Notícia

De feijão mexido a polenta na chapa: café de chaleira marca o início dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

CTG Moacyr da Motta Fortes, no bairro Vera Cruz, foi o primeiro a receber as festividades que passarão por 14 entidades até 20 de setembro

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS