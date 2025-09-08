De feijão mexido a polenta na chapa: café de chaleira marca o início dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo

O tradicional banquete dos cafés de chaleira servido na manhã desta segunda-feira (8) no CTG Moacyr da Motta Fortes, no bairro Vera Cruz, abriu oficialmente a programação dos Festejos Farroupilhas em Passo Fundo.
O primeiro dia reuniu autoridades e cerca de 300 pessoas, que degustaram os pratos típicos dessa época do ano. No CTG Moacyr da Motta Fortes, cerca de 20 voluntários ajudam a preparar os quitutes. As estrelas do cardápio são o feijão-mexido e o café, acompanhados de diferentes tipos de bolos, pão, cueca virada, geleias, salame, morcilha queijos e farofa.
Por lá, ainda, há dois diferenciais: polenta na chapa e fortaia (mistura de ovos, queijo e salame). Tudo é inspirado em comidas típicas do Estado, presentes na culinária desde os tropeiros até as atuais famílias gaúchas.
— Nós acrescentamos coisas a mais, mas tudo é ideia dos nossos voluntários. São pessoas muitas vezes não são vistas, porque ficam dentro da cozinha, mas eles são os meus braços aqui. O amor deles à tradição gaúcha é o que vai manter nossa cultura viva — resume o patrão do CTG, Eleandro Colussi.
Quem comanda a cozinha é a Audrei Rose Ferron Carvalho, voluntária há 12 anos. Para servir as 300 refeições previstas para essa segunda-feira, foram 60 quilos de feijão mexido. Outras 4 mil refeições devem ser preparadas pelos voluntários da entidade até o fim dos festejos, no feriado de 20 de setembro.
Tudo começou a ser preparado há pelo menos dois dias, sendo o feijão cozido às 5h.
— Tiramos férias dos empregos para vir ser voluntário o dia todo, ajudar a cozinhar e organizar o salão. Todo mundo se doa muito, porque gostamos da tradição e queremos passar pros nossos filhos. Hoje o melhor lugar para estarmos é dentro de um CTG — comenta Audrei.
O evento é tradicional na cidade há pelo menos 30 anos. Todas as manhãs, os cafés de chaleira lotam as entidades que sediam a festa. Entre o público estão moradores que desejam tomar café antes de trabalhar ou aqueles que cultivam a tradição gaúcha.
Além do café, há atividades culturais, declamação, danças, almoço e jantar. Confira a seguir o itinerário das rondas gaúchas a partir de terça-feira (9).
Programação dos Cafés de Chaleira
Para ingressos e outras informações, basta entrar em contato com os CTGs ou a 7ª Região Tradicionalista.
Terça (9) — CTG Osório Porto
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
Quarta (10) — CTG Fagundes Dos Reis
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com bóia campeira
Quinta (11) — CTG União Campeira
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com vaca atolada
Sexta (12) — CTG Dom Luiz Felipe de Nadal
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 20h: jantar baile com churrasco e costelão
Sábado (13) — Associação Dos Trovadores Pedro Ribeiro da Luz
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco servido na mesa
Sábado (13) — CTG Amigos da Tradição de Bela Vista
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco
Domingo (14) — GCT Cavaleiros do Planalto Médio
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco e salada
Segunda (15) — DT Clube Juvenil
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
Terça (16) — Departamento Tradicionalista Industrial
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
Quarta (17) — CTG Lalau Miranda
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 20h: jantar com costelão ao fogo de chão e tertúlia
Quinta (18) — CTG Tropel de Caudilhos
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
Sexta (19) — CTG Eduardo Müller
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h30min: almoço com carreteiro de charque
Sábado (20) — CTG Estância Nova
- 7h: mateada
- 8h30min: café de chaleira
- 12h: almoço com churrasco.