Cultura e Lazer

Tradição viva
Notícia

CTG de Passo Fundo é um dos melhores do RS em festival de danças da categoria mirim

CTG Moacyr da Motta Fortes conquistou o 2º lugar no FestMirim. Competição aconteceu em Santa Maria e reuniu 6 mil participantes

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS