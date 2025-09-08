CTG de Passo Fundo é um dos melhores do RS em festival de danças da categoria mirim

CTG Moacyr da Motta Fortes foi vice-campeão no FestMirim e conquistou o 2º lugar como melhor coreografia. Deivis Bueno / Estampa da Tradição

De Passo Fundo, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Moacyr da Motta Fortes conquistou o 2º lugar no FestMirim, festival de dança realizado em Santa Maria no fim de semana. A competição é considerada uma das mais disputadas do tradicionalismo gaúcho e reúne participantes da categoria mirim de todo o Rio Grande do Sul.

O CTG de Passo Fundo também foi premiado com uma das melhores coreografias da competição. Ao todo, a 29ª edição do festival contou com 6 mil participantes, com idade máxima de 14 anos.

— São crianças, adolescentes e jovens que se dedicam muito, pois passam várias noites ensaiando no CTG e com isso vão aprendendo os costumes e valores trabalhados em nossa entidade. Por isso temos muito orgulho de todos eles — comentou o patrão do centro, Eleandro Colussi.

A entidade passo-fundense, que já havia conquistado títulos em anos anteriores, consagrou-se vice-campeã com uma apresentação que abordou temática da relação entre mães e seus filhos. O grande vencedor da principal categoria, a Força A de Danças Tradicionais, foi o CTG M'Bororé de Campo Bom, no Vale dos Sinos.