Com produção local, filme “Delicadezas” estreia nesta quarta-feira em Passo Fundo

Longa acompanha a trajetória de adolescente que, contrariada, assiste a uma peça baseada em crônicas deixadas por seu avô. YouTube / Reprodução

O cinema produzido em Passo Fundo ganha mais um capítulo com a estreia do filme “Delicadezas”, drama escrito e dirigido pelo médico psiquiatra Jorge Alberto Salton, que estreia nesta quarta-feira (3).

Gravado em Passo Fundo, o longa acompanha a trajetória de uma adolescente que, contrariada, assiste a uma peça baseada em crônicas deixadas por seu avô. A partir de então, revive a convivência com ele e mergulha em passagens marcantes de sua vida como médico, desde pacientes que o transformaram, até experiências em uma pequena comunidade do interior.

O filme tem atuações de Márcio Meneghell e Yasmin Hermann, em sua estreia no cinema, além da participação especial de Ciciliana Rech e Fábio Woitchumas. A trilha sonora reúne composições de Fabíola Mugnol, Chico Fran Fran, Jader Escouto, Paulo Reichert, Cláudio Wagner e Guilherme Gambetta.

A produção independente será exibida nos dias 3, 4, 5, 10 e 11 de setembro, às 19h20min, no Cinelaser do Passo Fundo Shopping, e tem duração de 1h14min. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e no site do cinema.

Serviço