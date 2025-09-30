Chico César fará show em Passo Fundo em novembro; ingressos já estão à venda

Chico César está em turnê pelo Brasil para celebrar os 30 anos do disco "Aos Vivos". Ana Lefaux / Divulgação

O artista paraibano Chico César estará em Passo Fundo para celebrar os 30 anos do disco "Aos Vivos". A apresentação acontece no Teatro do Sesc em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra.

Na apresentação, o cantor e compositor reproduz a íntegra do disco icônico lançado em 1995 com clássicos como "Mama África" e "À Primeira Vista", além de marcos da trajetória do artista.

"Aos Vivos" foi o primeiro álbum de Chico César e já o catapultou para o sucesso nacional. À época, tinha 31 anos e era mais conhecido em João Pessoa, onde entrara na cena artística ainda na adolescência.

Trinta anos depois, o artista segue cheio de projetos. Em abril, ele se apresentou ao lado de Vitor Ramil em Porto Alegre, onde mostrou que Sul e Nordeste não são tão distantes nem tão diferentes quanto parecem. Ele também produziu uma parceria inédita com o gaúcho Humberto Gessinger — a canção inédita Paraibah.

Agora, segue pelo Brasil na turnê de "Aos Vivos". Antes de Passo Fundo, se apresentará em Canoas, Camaquã e Porto Alegre, em 13, 14 e 16 de novembro, respectivamente.

