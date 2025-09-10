Carpinejar palestra sobre empatia em Passo Fundo nesta quarta-feira; veja como participar

Carpinejar é autor de 48 livros, entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil. Jefferson Botega / Agencia RBS

O poeta, cronista, jornalista e colunista de GZH, Fabrício Carpinejar, está em Passo Fundo, no norte do Estado, nesta quarta-feira (10). Ele traz sua palestra "Silêncios que falam em tempos de Sentir" para o centro de eventos do Colégio Notre Dame.

Dentro da temática, Carpinejar deve trazer discussões, posicionamentos e novos olhares sobre afeto, acolhimento, empatia e superação do isolamento emocional. Ainda há ingressos disponíveis (veja abaixo como adquirir).

A palestra é livre para todos os públicos, mas voltada principalmente para profissionais da área de saúde, educação e assistência social, e demais pessoas interessadas em desenvolvimento humano e emocional. A vinda do autor é uma promoção da Faro Assessoria.

— Queremos promover encontros, entre público e artistas, trazendo pessoas que antes pareciam muito distantes de vermos, como o Fabrício. Essas palestras, de educação e cultura, fazem nossa sociedade melhor, é isto que acreditamos — comenta o sócio-fundador da Faro, Rosimar Antunes.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 129, pela plataforma Sympla.

