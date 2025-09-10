"A melodia é gremista e a letra é colorada", diz Kledir sobre a composição da música "Deu Pra Ti"

Irmãos torcem para times diferentes.

Lançada em 1981, a música Deu Pra Ti se tornou um dos maiores clássicos gaúchos e um hino de Porto Alegre. Mas a canção composta pela dupla Kleiton e Kledir esconde uma pitada da rivalidade Grenal na melodia e na letra — com referência ao estádio Beira-Rio.

O sucesso faz parte do setlist que será apresentado em Passo Fundo nesta sexta-feira (12), como parte da turnê Histórias e Canções. O espetáculo inédito será a única apresentação da turnê no Rio Grande do Sul.

E em entrevista a GZH Passo Fundo, os irmãos contaram um pouco dos bastidores da criação de Deu Pra Ti. Confira abaixo.

GZH: Deu Pra Ti é praticamente um hino de Porto Alegre e cita o Beira-Rio. Vocês dois são colorados?

Kleiton: deus me livre ser colorado, eu sou gremista! Aqui no Rio de Janeiro meu filho torce pro Fluminense, eu acompanho ele também. Já moro há quase 40 anos no Rio, então já tô muito envolvido com futebol carioca também, mas eu e o Kledir brincamos muito com essa história, nós não somos torcedores fanáticos.

Kledir: o quê? Eu sou!

Kleiton: o Kledir é mais fanático que eu mesmo. Mas lá em casa, o nosso pai não era muito chegado em futebol. Então, os filhos cada um foi pra um lado. Eu fui influenciado por uma tia, a Dária Alves, com quem eu morei em Porto Alegre e era gremista. Tem um tio também, o tio Perito, era gremista. Então eu curtia o Grêmio e o Kledir foi pro Internacional por causa da nossa avó Ramona, mãe da nossa mãe.

Kledir: eu sou Internacional. Sou fanático, torço e assisto todos os jogos. Tenho um grupo de torcedores do Internacional, um grupo de amigos que a gente se fala todos os dias praticamente, trocando as figurinhas coloradas.

Kleiton: isso é uma doença, fanatismo! (risos)

Kledir: é uma doença! Eu acompanho muito o Inter, sofro muito com o Inter atualmente. Mas um detalhe interessante em Deu Pra Ti, o Kleiton fez a música e eu fiz a letra. E o Kleiton justifica dizendo que a melodia é gremista e a letra é colorada.

Kleiton: só que ninguém sabe.

Kledir: só ele consegue perceber.

Kleiton: é uma música que é o hino de Porto Alegre, mas a gente tem percebido, viajando e trabalhando em todo o Brasil, que Deu Pra Ti, como fala de uma saudade que nós tínhamos de Porto Alegre, morando já um tempo no Rio, ela se torna também uma música de todas as pessoas que têm saudade da sua terra.

Claro que quem vai pra Porto Alegre, mesmo quem não é gaúcho, nos fala, “pô, fui pra Porto Alegre e a primeira música que me deu na cabeça foi Deu Pra Ti, indo pra Porto Alegre, alto astral e tal”. Mas a gente sente que as pessoas do Brasil inteiro também adotaram essa música como um hino de saudade da sua terra, da sua cidade. E é o que ela representa pra nós, né?