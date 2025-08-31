Tradição a galope: tropeiros voltam às estradas do norte gaúcho em percurso de 125 quilômetros

A partir da próxima segunda-feira (1º), as estradas do norte do Estado voltarão a ver a passagem dos antigos tropeiros. Um grupo de cerca de 50 cavaleiros dará início à 5ª Tropeada Cultural, conduzindo aproximadamente 150 cabeças de gado por oito cidades da região.

Na época do Brasil colônia, os tropeiros realizavam o transporte de mercadorias, gado e alimentos entre diferentes regiões do país, no lombo de cavalos e mulas. Por meio das tropeadas, auxiliaram no desenvolvimento do comércio, criação de rotas pelo interior e construção de diferentes cidades.

A iniciativa de Remi José Cipriani, morador de São Domingos do Sul, busca celebrar a cultura gaúcha por meio do resgate histórico do tropeirismo e das tradicionais tropeadas. O trajeto de cerca de 125 quilômetros se estende até o dia 6 de setembro.

O percurso começa e termina em São Domingos do Sul. Ao longo do caminho, os cavaleiros e o gado passarão ainda por Vanini, David Canabarro, Ciríaco, Gentil, Santo Antônio do Palma, Casca e Paraí.

Em cada localidade, a comitiva fará paradas para que a população, especialmente as escolas, possa acompanhar de perto o resgate cultural.

Resgate histórico

Segundo Cipriani, a ideia de realizar a tropeada começou em 2010, de forma despretensiosa.

— Eu fiz uma por gostar e querer mostrar. E aí, de vez em quando, o pessoal pedia. Agora, essa que vamos fazer tomou uma forma bem maior. Está prometendo ser bem grande — comemora.

O evento ganhou força e apreço da comunidade, e a última edição foi realizada em 2022. Para o idealizador, manter viva a tradição é fundamental:

— Se a gente não tem história, não tem futuro nenhum. Tem que mostrar de onde veio. Os mais antigos ficam emocionados, chegam a chorar porque já faz 70 anos que não se vê mais isso. Os mais jovens acham curioso.

Auxílio da comunidade

Tropeada passará por oito municípios do norte do RS. Paula Dalvite Cipriani / Divulgação

A logística da tropeada envolve o apoio das comunidades por onde o grupo passa. Os municípios colaboram com alimentação para os animais e refeições para os tropeiros.

As dezenas de cabeças de gado, da propriedade de Cipriani, estão acostumadas ao manejo e seguirão sempre cercados pelos cavaleiros, garantindo a segurança da tropa durante o deslocamento.

— São Domingos do Sul era uma rota onde as tropas passavam com bois gordos para frigoríficos. Eles atravessavam os rios que não tinham pontes e, quando a água estava alta, acampavam próximo para esperar baixar e poder atravessar — relembra.

Além do valor histórico, a Tropeada Cultural pode se tornar reconhecida pelo governo gaúcho. Isso porque a Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul mostrou interesse em dar início ao processo de registro da tropeada como Patrimônio Histórico Cultural, já que o evento é considerado único no Estado.

