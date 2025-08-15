Teatro, carros antigos e dragões: confira as atrações de Passo Fundo e região para o fim de semana

O fim de semana promete uma programação cultural variada em Passo Fundo e outras cidades da Região Norte, reunindo teatro, exposições de carros antigos, jantar temático e até um encontro com dragões.
As atrações são para todas as idades, com opções pagas e gratuitas. Confira a seguir os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (15), no norte do Estado.
Jantar Literário
Em sua 4ª edição, o Jantar Literário acontece neste sábado (16), a partir das 20h, na Rua Passo Fundo, 161. O encontro terá como temática a obra Comédias da Vida Privada, do autor Luis Fernando Verissimo.
— Vai ser sobre uma coisa que tem sempre na vida do brasileiro: treta. Na chegada, as pessoas receberão um personagem. A missão é interagir com outros personagens e descobrir o desfecho da treta — explica Carol Ferraz, organizadora do evento.
O valor do ingresso é R$ 90 e inclui jantar com entrada (acarajé com camarões frescos, vinagrete e vatapá), prato principal (porco à pururuca defumado em madeiras frutíferas com cenouras glaceadas) e sobremesa (sorvete de bergamota com calda de chocolate e especiarias).
A Lenda dos Piratas
As apresentações do espetáculo A Lenda dos Piratas iniciaram na terça-feira (12) e seguem até o sábado (16) em Barra Funda, no norte do Estado. O evento faz parte do projeto “Chama da Cultura”, que ensina teatro aos alunos do município.
A peça é composta por 80 estudantes e propõe uma imersão no mundo dos piratas. A trama dá continuidade à jornada de alguns personagens clássicos, como Peter Pan e Capitão Gancho. O enredo trabalha temas como amizade, bullying, perigos das fake news e fofocas e a preservação ambiental.
Nesta sexta-feira (15), a apresentação inicia às 19h30min. No sábado (16), a primeira sessão será às 15h e a segunda também às 19h30min. O espetáculo acontece no ginásio municipal de esportes. A entrada é gratuita.
Exposição de dragões
Mais de 10 versões de dragões robotizados estão expostas no Passo Fundo Shopping. A mostra internacional já passou por diferentes shopping centers do Brasil e segue até 14 de setembro na cidade.
A exposição está distribuída em diferentes espaços e traz exemplares como o Grande Dragão Verde, Dragão de Fogo e Dragão de Batalha, de até 6 metros de altura.
A visitação é gratuita e acontece durante o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.
5° Volks Camping e 7° Evento de Antigos
Tapera, no norte do Estado, será palco de um encontro para apaixonados por carros antigos e cultura automotiva: o 5° Volks Camping e 7° Evento de Antigos.
O evento, que começa nesta sexta-feira (15) e segue até o domingo (17), acontece no Parque de Exposições José e Rosalina Koehler, que conta com toda a estrutura necessária para o acampamento.
Além disso, o local também terá praça de alimentação, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, troféus de destaque, venda de peças e shows de rock. A inscrição é R$ 60 e um quilo de alimento não perecível. Outras informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 9 9105-2145.
O Sumiço da Consciência
O Grupo Ritornelo de Teatro de Passo Fundo apresenta no domingo (17) um espetáculo infantil que fala sobre o meio ambiente. A atração é a peça O Sumiço da Consciência, que inicia às 16h, no Rito Espaço Coletivo.
No local, será distribuída pipoca e água quente para quem quiser levar um bom chimarrão. A entrada é gratuita.