Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 em Passo Fundo; confira datas e como comprar

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, acontece em todo o Brasil a Semana do Cinema. E em Passo Fundo, já a partir da próxima quinta-feira (28), o público vai poder aproveitar a promoção com ingressos a R$ 10 em filmes 2D e 3D.
O desconto é válido tanto para o Cine Laser Cinema, no Passo Fundo Shopping, quanto no Arcoplex Cinema, no Bella Città Shopping. A iniciativa é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).
O objetivo é de democratizar o acesso ao cinema e atrair mais espectadores para as salas de exibição. Combos de pipoca e refrigerante também podem ter valores diferenciados.
Como adquirir ingressos?
Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheteiras das redes participantes ou online. Para garantir a entrada promocional, basta selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" durante o pagamento.
Vale destacar que ao realizar a compra online, uma taxa adicional pode ser cobrada, o que fará com que o valor final seja ligeiramente acima de R$ 10.