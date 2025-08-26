Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 em Passo Fundo; confira datas e como comprar

Ação quer democratizar o acesso ao cinema. Clube do Assinante / Divulgação

Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, acontece em todo o Brasil a Semana do Cinema. E em Passo Fundo, já a partir da próxima quinta-feira (28), o público vai poder aproveitar a promoção com ingressos a R$ 10 em filmes 2D e 3D.

O desconto é válido tanto para o Cine Laser Cinema, no Passo Fundo Shopping, quanto no Arcoplex Cinema, no Bella Città Shopping. A iniciativa é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

O objetivo é de democratizar o acesso ao cinema e atrair mais espectadores para as salas de exibição. Combos de pipoca e refrigerante também podem ter valores diferenciados.

Como adquirir ingressos?

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheteiras das redes participantes ou online. Para garantir a entrada promocional, basta selecionar a opção "Promoção: Semana do Cinema" durante o pagamento.