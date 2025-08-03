Região tem 30 campeões nacionais do Fenart; saiba quem são

Registro dos campeões de Lagoa Vermelha, que foram destaque na gaita botão e chula. Arquivo pessoal / Divulgação

Ao menos 30 campeões da Festa Nacional da Arte e Tradição Gaúcha (Fenart) são do norte gaúcho. Os representantes da região subiram ao pódio em diversas categorias entre os dias 24 e 27 de julho no município goiano de Cristalina.

O encontro é promovido pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG) e reúne representantes do movimento de todo o Brasil. Os concorrentes são convidados a participar a partir de outras vitórias em campeonatos regionais, como o Enart.

— Foi incrível estar no meio de tantos músicos, campeões de todo o Brasil. Conquistar o título foi uma emoção enorme para mim, um reconhecimento que me deixa muito feliz e ainda mais motivado — disse Eduardo Pozer, campeão nacional de gaita ponto na Fenart de 15 anos, que vive em Lagoa Vermelha.

Veja a lista dos campeões da região a seguir.

Leia Mais Canção em homenagem a obra de Erico Verissimo é a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista

Conheça os campeões regionais da Fenart 2025

Danças campesinas

CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 2º lugar na categoria juvenil e 2º na categoria mirim

Causos gauchescos

CTG Felipe Portinho (Marau) — 3º lugar com Igor Manoel Gava

Chula

Grupo de Artes Nativas de Lagoa Vermelha (Lagoa Vermelha) — 1º e 2º lugar categoria adulta com Bruno Berthier Sander e Henrique Soares Zanin; 2º na categoria juvenil com Marcos da Silveira Baschera

(Lagoa Vermelha) — 1º e 2º lugar categoria adulta com Bruno Berthier Sander e Henrique Soares Zanin; 2º na categoria juvenil com Marcos da Silveira Baschera CTG Alexandre Pato (Lagoa Vermelha) — 1º lugar na categoria juvenil com Kailon Jacob Pereira

(Lagoa Vermelha) — 1º lugar na categoria juvenil com Kailon Jacob Pereira Grupo de Artes Nativas Sepé Tiarajú (Espumoso) — 2º lugar na categoria veterana com Renan Machado da Silva

Dança de salão

CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 1º lugar na categoria adulta com Jéssica Maria Bresolin e Luis Felipe Pereira Arruda

(Passo Fundo) — 1º lugar na categoria adulta com Jéssica Maria Bresolin e Luis Felipe Pereira Arruda CTG Dom Luiz Felipe de Nadal (Passo Fundo) — 2º lugar na categoria mirim com Maria Cecilia Gerlach e Gustavo Amarante de Lima

Declamação

Grupo de Artes Nativas Sepé Tiarajú (Espumoso) — 2º lugar na categoria feminino adulto com Judite Luiza Brock Carlet

(Espumoso) — 2º lugar na categoria feminino adulto com Judite Luiza Brock Carlet CTG Felipe Portinho (Marau) — 1º lugar na categoria masculino adulto com Sidinei Antônio Richter; 1º lugar na categoria feminino veterano com Katia Hahn Schu

(Marau) — 1º lugar na categoria masculino adulto com Sidinei Antônio Richter; 1º lugar na categoria feminino veterano com Katia Hahn Schu CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 2º lugar na categoria feminino juvenil com Ana Clara Castman Carniel

(Passo Fundo) — 2º lugar na categoria feminino juvenil com Ana Clara Castman Carniel CTG Manoel Teixeira (Tapejara) — 2º lugar na categoria feminino mirim com Sofia da Rosa Crestani

(Tapejara) — 2º lugar na categoria feminino mirim com Sofia da Rosa Crestani CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 3º lugar na categoria feminino mirim com Júlia Oliveira Colleraus

Gaita botão

CTG Alexandre Pato (Lagoa Vermelha) — 1º lugar na categoria adulta com Eduardo Pozer

Solista vocal

CTG Sentinelas do Pago (Marau) — 2º lugar na categoria masculino juvenil com Bruno Britto Mistura

(Marau) — 2º lugar na categoria masculino juvenil com Bruno Britto Mistura CTG Unidos pela Tradição Riograndense (Carazinho) — 1º lugar na categoria feminino mirim com Julia Schu

(Carazinho) — 1º lugar na categoria feminino mirim com Julia Schu CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 2º lugar na categoria masculino xiru com Marcus Vinícius Lamaison de Freitas

Viola

CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 3º lugar com Victor Renato Von Dentz

Violão

CTG Rodeio da Querência (Frederico Westphalen) — 3º lugar na categoria adulta com Rodrigo Dessbesell Filho.

(Frederico Westphalen) — 3º lugar na categoria adulta com Rodrigo Dessbesell Filho. CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 3º lugar na categoria veterana com Vanderlei Linassi Carniel

Bocha campeira

CTG Sentinela do Pago (Marau) — 1º e 3º lugar

(Marau) — 1º e 3º lugar CTG Felipe Portinho (Marau) — 2º lugar

Laço e Vaca Parada