Região tem 30 campeões nacionais do Fenart; saiba quem são

Artistas amadores de nove municípios ficaram no pódio de diversas categorias do encontro que aconteceu em Cristalina (GO), de 24 e 27 de julho

GZH Passo Fundo

