Região tem 30 campeões nacionais do Fenart; saiba quem são

Ao menos 30 campeões da Festa Nacional da Arte e Tradição Gaúcha (Fenart) são do norte gaúcho. Os representantes da região subiram ao pódio em diversas categorias entre os dias 24 e 27 de julho no município goiano de Cristalina.
O encontro é promovido pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG) e reúne representantes do movimento de todo o Brasil. Os concorrentes são convidados a participar a partir de outras vitórias em campeonatos regionais, como o Enart.
— Foi incrível estar no meio de tantos músicos, campeões de todo o Brasil. Conquistar o título foi uma emoção enorme para mim, um reconhecimento que me deixa muito feliz e ainda mais motivado — disse Eduardo Pozer, campeão nacional de gaita ponto na Fenart de 15 anos, que vive em Lagoa Vermelha.
Veja a lista dos campeões da região a seguir.
Conheça os campeões regionais da Fenart 2025
Danças campesinas
- CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 2º lugar na categoria juvenil e 2º na categoria mirim
Causos gauchescos
- CTG Felipe Portinho (Marau) — 3º lugar com Igor Manoel Gava
Chula
- Grupo de Artes Nativas de Lagoa Vermelha (Lagoa Vermelha) — 1º e 2º lugar categoria adulta com Bruno Berthier Sander e Henrique Soares Zanin; 2º na categoria juvenil com Marcos da Silveira Baschera
- CTG Alexandre Pato (Lagoa Vermelha) — 1º lugar na categoria juvenil com Kailon Jacob Pereira
- Grupo de Artes Nativas Sepé Tiarajú (Espumoso) — 2º lugar na categoria veterana com Renan Machado da Silva
Dança de salão
- CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 1º lugar na categoria adulta com Jéssica Maria Bresolin e Luis Felipe Pereira Arruda
- CTG Dom Luiz Felipe de Nadal (Passo Fundo) — 2º lugar na categoria mirim com Maria Cecilia Gerlach e Gustavo Amarante de Lima
Declamação
- Grupo de Artes Nativas Sepé Tiarajú (Espumoso) — 2º lugar na categoria feminino adulto com Judite Luiza Brock Carlet
- CTG Felipe Portinho (Marau) — 1º lugar na categoria masculino adulto com Sidinei Antônio Richter; 1º lugar na categoria feminino veterano com Katia Hahn Schu
- CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 2º lugar na categoria feminino juvenil com Ana Clara Castman Carniel
- CTG Manoel Teixeira (Tapejara) — 2º lugar na categoria feminino mirim com Sofia da Rosa Crestani
- CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 3º lugar na categoria feminino mirim com Júlia Oliveira Colleraus
Gaita botão
- CTG Alexandre Pato (Lagoa Vermelha) — 1º lugar na categoria adulta com Eduardo Pozer
Solista vocal
- CTG Sentinelas do Pago (Marau) — 2º lugar na categoria masculino juvenil com Bruno Britto Mistura
- CTG Unidos pela Tradição Riograndense (Carazinho) — 1º lugar na categoria feminino mirim com Julia Schu
- CTG Sinuelo das Coxilhas (Espumoso) — 2º lugar na categoria masculino xiru com Marcus Vinícius Lamaison de Freitas
Viola
- CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 3º lugar com Victor Renato Von Dentz
Violão
- CTG Rodeio da Querência (Frederico Westphalen) — 3º lugar na categoria adulta com Rodrigo Dessbesell Filho.
- CTG Lalau Miranda (Passo Fundo) — 3º lugar na categoria veterana com Vanderlei Linassi Carniel
Bocha campeira
- CTG Sentinela do Pago (Marau) — 1º e 3º lugar
- CTG Felipe Portinho (Marau) — 2º lugar
Laço e Vaca Parada
- CTG Neco Goulart (Ciríaco) — 1º lugar no laço dupla bonequinha e 3º lugar no laço equipe bonequinha com Emanueli Bonez Velozo
- GTC Estância do Lago (Passo Fundo) — 1º lugar no laço piazito dupla com Iago Melleu dos Santos da Silva
- Piquete de Laçadores Lenço Branco (Nicolau Vergueiro) — 1º lugar no laço piazito dupla, 2º lugar no laço equipe piazito e 2º no laço individual piazito com Felipe Burgel.