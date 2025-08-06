Pedro Ortaça lança música ao lado do filho em homenagem aos povos indígenas

Música foi gravada em aldeia indígena de Buriti e no sítio arqueológico de São Miguel das Missões. YouTube / Reprodução

Depois de meses em tratamento de pneumonia e edema pulmonar, Pedro Ortaça, o último tronco missioneiro, lançou uma nova canção na terça-feira (5). A música "Pena Guarany", assinada com o filho Gabriel Ortaça e Vaine Darde, já está disponível no YouTube.

O projeto foi gravado no dia 15 de julho ao lado do filho, na aldeia indígena guarani do distrito de Buriti, no interior de Santo Ângelo, e no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. Celebra, também, os 400 anos das Missões, que serão comemorados em 2026. Para Gabriel, o retorno do pai é de uma emoção incomparável:

— Às vezes o artista passa por várias situações na vida pessoal, mas tem que continuar cantando pra alegrar as pessoas. É a missão dele, nos serve de exemplo todos os dias. Pra mim, é o maior cantor do Rio Grande — disse.

A composição feita por Vaine Darde aborda a resistência à opressão histórica e atual sofrida pelos povos indígenas, especialmente os guarani, após a colonização.

— A letra estava guardada há 10 anos no violão do pai. Um ano atrás peguei e fiz uma melodia. Mostrei, o pai gostou e me ajudou a colocar o estilo dele na música — contou Gabriel.

"Pena Guarany" será a primeira canção no repertório do artista com acompanhamento de violino. O instrumento foi gravado por Douglas Mendes, de maneira remota. O músico morreu em junho deste ano, de câncer, e tinha o sonho de gravar com o Tronco Missioneiro.

— O violino era usado nas Missões há 400 anos. Os índios tocavam e aprenderam a confeccionar os próprios instrumentos com os jesuítas — explicou Gabriel.

Ortaça irá receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em 24 de outubro, em São Luiz Gonzaga. Em abril, o artista recebeu o título da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).