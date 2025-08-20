MV Bill estará em Passo Fundo na próxima segunda-feira; saiba o porquê

MV Bill passará por oito cidades gaúchas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O rapper MV Bill desembarca em Passo Fundo na próxima segunda-feira (25), para a inauguração do Centro de Referência para a Juventude — Reconstrução (CRJ) na cidade do norte gaúcho. O evento aberto ao público e com entrada gratuita acontece às 9h30min no auditório da Faculdade Anhanguera — Rua Paissandu, 1200.

O espaço vai atender adolescentes e jovens com reforço escolar, capacitação profissional, atividades esportivas e oficinas culturais. A Central Única das Favelas (Cufa) vai cuidar da operação do CRJ, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul voltada aos territórios atingidos por eventos climáticos.

O objetivo é reduzir desigualdades sociais e prevenir a violência, ampliando o alcance das políticas públicas para a juventude. A palestra de MV Bill celebra o início das atividades no local com o Festival da Juventude da Cufa.

O rapper, que também é fundador da Cufa, vai abordar protagonismo, oportunidades e futuro dentro das comunidades. Com cultura e música, a ideia é inspirar jovens a empreender.