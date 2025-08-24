Musical inclusivo transforma 120 usuários da Apae de Marau em artistas por uma noite

Apresentação vai reunir 120 beneficiários da Apae. Apae Marau / Arquivo

Cerca de 120 beneficiários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Marau se tornarão músicos, bailarinos e atores por um dia, na 3ª edição do Musical Inclusivo. A apresentação acontece na próxima quinta-feira (28), na Casa de Cultura da cidade do norte gaúcho, com entrada gratuita.

Neste ano, o enredo traz a história de um reino mágico e plural, que tenta se encaixar em estereótipos e acaba perdendo sentido. Para contar essa história haverá coreografia, música, canto e até alguns instrumentos, como bateria e violão.

— Tentamos trazer uma reflexão, montando um reino onde acontecem coisas do cotidiano, mas que, por ser muito plural, não é bem aceito. Ele vai acabar se tornando mais solitário ou tentar se encaixar, mas fica sem graça. A luta da história vai ser para que pluralidade vença e mostrar seu benefício — explica a assistente social da Apae, Carolini Rodrigues.

O espetáculo nasceu do desejo de explorar as capacidades artísticas dos beneficiários da Apae, percebidas durante as sessões com o musicoterapeuta Valdinei dos Santos. Foi ensinando os usuários a tocar instrumentos e a cantar que a ideia foi se moldando:

— Eles tinham potencial de fazer algo maior e em conjunto. Na primeira edição propomos um show de talentos, na Apae mesmo, e muitas crianças participaram. A segunda edição já foi na Casa de Cultura, mas não era um musical. Agora eles vão cantar, tocar e até interpretar.

Os preparativos

Preparar o enredo do musical é um dos principais desafios da equipe. É preciso ensaiar com os assistidos no menor tempo possível, uma vez que cada um deles frequenta a Apae em horários diferentes. Somente na véspera é que todos farão o reconhecimento do palco e um único ensaio geral.

— O projeto requer tempo e esforço para a construção do texto, das músicas e das formas de expressão, haja vista a condição de cada pessoa com deficiência. Adaptar o musical para exigir o mínimo de ensaios, até porque a maioria não consegue ler e decorar — resume Valdinei.

Além das estrelas no palco, todos os profissionais da Apae, como psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, ajudam na maquiagem, figurino e até na direção de palco.

A força-tarefa tem o propósito: além do momento de recreação, a arte auxilia no tratamento das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, ensinando a lidar com sentimentos.

— Nos ensaios trabalhamos medo, ansiedade e vergonha. São sentimentos que podem se manifestar na apresentação e que teremos que lidar. É muito importante eles ocuparem um palco, se sentirem incluídos. Existem potencialidades que víamos neles, mas que a arte consegue incluir — explica Carolini.

