Musical inclusivo transforma 120 usuários da Apae de Marau em artistas por uma noite

Beneficiários serão músicos, bailarinos e atores em apresentação gratuita na próxima quinta-feira (28), na Casa de Cultura 

Eduarda Costa

Repórter

Eduarda Costa

Repórter

