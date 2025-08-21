Música para todos os sentidos: concerto inclusivo celebra compositores brasileiros em Passo Fundo

Apresentação será no Teatro do Sesc de Passo Fundo, às 19h30min de sexta-feira (22). Porthus Junior / Agencia RBS

Uma experiência inclusiva e multissensorial, que celebra a riqueza da música erudita brasileira com acessibilidade para todos os públicos, acontece nesta sexta-feira (22), em Passo Fundo. O projeto Musicalidade Brasil homenageia compositores nacionais em apresentação com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e audiodescrição.

Com obras de Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Waldemar Henrique, Alberto Nepomuceno, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Carlos Gomes e Carmago Guarnieri, o espetáculo é um convite para vivenciar a música além da audição, explorando estímulos visuais, táteis e sonoros. O evento no norte gaúcho é gratuito.

E além da apresentação musical, o público participa de uma exposição acessível que contextualiza a trajetória dos artistas e o significado das obras apresentadas. A proposta ainda conta com guias, garantindo o acesso pleno de pessoas com deficiência auditiva, visual e outras condições.

Musicalidade Brasil é um projeto premiado pelo Funcultura 2024 de Passo Fundo. Participam da apresentação os músicos Augusto Dossa no violoncelo, Alessandra Bassani na viola, Maria do Carmo Oliveira no violino, Renan Chapuis no piano e Vivian Reis no violino, além da Mezzo Soprano Kauanny Vlein.

