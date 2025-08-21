Cultura e Lazer

Médica Ana Beatriz Barbosa palestra em Passo Fundo nesta quinta-feira

Autora de obras como "Mentes Perigosas" e "Mentes Ansiosas" fala sobre como a ciência pode ajudar a alcançar uma vida mais feliz e equilibrada

GZH Passo Fundo

