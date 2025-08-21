Médica Ana Beatriz Barbosa palestra em Passo Fundo nesta quinta-feira

A médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa estará em Passo Fundo nesta quinta-feira (21). Ela ministra a palestra "Felicidade: Ciência e Prática para uma Vida Feliz" no auditório do Colégio Notre Dame (veja o serviço abaixo).
Autora de obras como "Mentes Perigosas" e "Mentes Ansiosas", a palestra aborda como a ciência pode ajudar a alcançar uma vida mais feliz e equilibrada, trazendo insights práticos para transformar a felicidade em uma experiência diária.
Com base em anos de experiência clínica e estudos científicos, a médica afirma que não há exatamente uma fórmula mágica para encontrar a felicidade, mas algumas coisas ajudam nessa busca, como conhecer e aprender mais sobre si e sobre os outros, além de ter objetivos e propósitos de vida.
Ana Beatriz Barbosa também é consultora do programa Mais Você (Rede Globo) desde 2009, podcaster e palestrante.
Serviço
- O que: palestra com a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa em Passo Fundo
- Quando: quinta-feira, 21 de agosto de 2025
- Horário: a partir das 20h
- Onde: Auditório do Colégio Notre Dame (Rua Morom, 2255 — Centro)
- Abertura: fala "O Novo Humano", com Fernando Machado
- Ingressos: últimos disponíveis neste link.