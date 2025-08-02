Festival "O Grande Encontro" reúne 15 nomes da música gaúcha em Passo Fundo

Passo Fundo foi palco, neste sábado (2), de mais uma edição do show “O Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande”, que reúne artistas consagrados do tradicionalismo gaúcho. Quinze músicos se apresentaram na cidade, que recebeu a sétima etapa da turnê.
O evento atraiu público de diferentes faixas etárias para a Arena Gran Palazzo, incluindo famílias que levaram crianças para conhecer os artistas. Moradores da região e visitantes de outras cidades acompanharam o espetáculo, que contou com a presença de Elton Saldanha, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo, Shana Müller, Daniel Torres, Mauro Moraes, Wilson Paim, Oswaldir, Sérgio Rojas, Vinícius Brum, Pirisca Grecco, Paullo Costa e Lincon Ramos.
Na terra de Teixeirinha, Elton Saldanha aproveitou a oportunidade para destacar a conexão da cidade com a cultura gaúcha:
— A gente sabe que Passo Fundo é uma referência no mundo e para nós é uma honra sempre cantar nessa cidade. Por mim, ficava cantando dois, três dias, porque o local é maravilhoso, o público aqui nos recebe com uma energia maravilhosa.
Já Joca Martins elogiou a recepção do público no interior ao longo da turnê e destacou a importância da iniciativa para fortalecer as raízes culturais do Rio Grande do Sul.
— Provou a força da música gaúcha na quantidade incrível de público, né? É um fortalecimento das nossas raízes, inclusive plantando sementes para novas gerações — afirmou.
A turnê já passou por seis cidades desde o ano passado, indo do Litoral à Fronteira. Após Passo Fundo, o próximo destino será São Miguel das Missões, onde o ciclo de apresentações será encerrado com show nas ruínas de São Miguel Arcanjo, patrimônio cultural da humanidade.
E no dia 4 de novembro acontece a 11ª edição no Auditório Araújo Vianna, no formato tradicional do evento, que reúne cerca de 70 artistas participantes.
Mais de uma década
Idealizado em 2013 pelo icônico produtor musical Ayrton dos Anjos, o Patineti (falecido em junho do ano passado, aos 82 anos), o "Grande Encontro" teve edições anuais até 2023, quando reuniu 80 artistas na programação.
Após a morte do idealizador, o evento seguiu sob a coordenação do seu filho, Caetano dos Anjos, ao mesmo tempo em que passou a contar com recursos do Programa Banrisul Reconstruir RS, que aportou R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado (o que permitiu, também, tornar o show gratuito para o público).