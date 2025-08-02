Exposição usa inteligência artificial para mostrar como pode ser a Passo Fundo do futuro 

Uma exposição de imagens usa a inteligência artificial para tentar prever como será no futuro a paisagem dos principais pontos turísticos de Passo Fundo, no norte do Estado. A "IA Passo Fundo" estreia na próxima terça-feira (5), no Teatro Múcio de Castro, misturando arte, tecnologia e debate público.
O projeto é idealizado pelo fotógrafo e documentarista Diogo Zanatta, em parceria com o fotógrafo e artista visual em inteligência artificial Omar Freitas Junior. A ideia é propor uma experiência imersiva e provocadora: como será a cidade que queremos (ou tememos) construir?
Para fazer essa reflexão, o público poderá conferir fotos atuais de Passo Fundo comparadas a versões futuristas geradas por inteligência artificial. As imagens do futuro são versões "ecofuturistas", aliando tecnologia e sustentabilidade, pós-apocalípticas, para alertar sobre os possíveis impactos das ações humanas.
Durante a abertura, na terça-feira (5), haverá bate-papo com especialistas, reunindo nomes da arquitetura, biologia, fotografia e IA, em um debate gratuito e acessível com intérprete de libras. A entrada é gratuita.
Serviço
- Quando: de 5 a 31 de agosto
- Onde: na sala Desdêmona, no 2º andar do Teatro Múcio de Castro
- Horários: de segunda a sexta, das 13h30min às 17h. Horários alternativos ou para grupos e escolas pode ser agendados pelo contato (54) 99992-4556.