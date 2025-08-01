Encontro tradicionalista e espetáculo de dança: confira a agenda cultural de Passo Fundo

Shanna Muller é uma das atrações confirmadas no "Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande". Pedro Manoel Osório / Divulgação

O fim de semana em Passo Fundo será marcado por uma programação cultural variada, com atrações que vão da música à dança, passando pelo teatro e exposições. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam neste sábado (2) no norte do Estado.

O Grande Encontro

Evento reúne grandes nomes da música gaúcha em apresentação gratuita, a partir das 16h, na Arena Gran Palazzo. Edson Filho / Divulgação

Idealizado em 2013 pelo produtor musical Ayrton dos Anjos, o Patineti, o festival "O Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande" reunirá nomes de diversas gerações do tradicionalismo como Elton Saldanha, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo e Shana Müller.

No sábado (2), a partir das 16h, o público poderá ouvir clássicos como Castelhana, Merceditas, Guri e Eu Sou do Sul. Os artistas se apresentarão sozinhos, em pares ou trios, com algumas formações inéditas para o festival que acontece na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo. A entrada é gratuita.

Espetáculo "Por Tudo que Dançamos"

O Clube da Dança de Passo Fundo celebra uma década de história com o espetáculo comemorativo “Por Tudo que Dançamos – Jornada: 10 Espetáculos, Uma Só História”.

Desde a estreia com “Variety Show” até a mais recente montagem, “Jornada”, a apresentação reúne os momentos mais marcantes dos espetáculos já encenados pelo grupo, relembrando as coreografias, temas e emoções que marcaram a trajetória da companhia. A apresentação promete emocionar alunos, professores, familiares e o público em geral.

O ingresso pode ser adquirido através deste link a partir de R$ 25. A apresentação acontece no Teatro do Sesc, às 19h30min de sábado.

Estreia do projeto "Belíssima Itália"

Evento acontece na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, a partir das 18h. Diogo Zanatta / Especial

Neste domingo (3), às 18h, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida recebe a estreia do projeto "Belíssima Itália: Passo Fundo e os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul".

A iniciativa, idealizada pelo Coral Ricordi D’Italia, presta uma homenagem ao legado deixado pelos imigrantes italianos no Estado, com foco especial na contribuição cultural e histórica da comunidade no município.

O projeto prevê seis apresentações gratuitas em diferentes locais públicos e culturais da cidade, com datas ainda a serem confirmadas. O repertório do Coral Ricordi D’Italia inclui canções tradicionais trazidas pelos imigrantes, músicas populares italianas e composições brasileiras.

Estação Arte em Movimento

No domingo (3), a comunidade também poderá participar da 3ª edição da "Estação Arte em Movimento", que acontece na Galeria Estação da Arte, ao lado da Estação Gastronômica da Gare.

O encontro contará com música, dança, fotografia, capoeira, visitação mediada, artesanato e teatro, além da homenagem aos 10 anos do Clube da Dança. O espaço abre das 9h às 19h.

Bazar das Margaridas

Em sua 8ª edição, o Bazar das Margaridas acontece no sábado (2) e no domingo (3), das 9h30min às 18h, na Rua 15 de Novembro, no Belluno Eventtos.