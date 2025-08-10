Com título de maior cenário de espetáculo do Brasil, Barra Funda lança a peça “A Lenda dos Piratas”

Apresentação de 2023, "O segredo da Libélula", que bateu o recorde nacional. Reprodução RBSTV / Divulgação

Na próxima terça-feira (12), a cidade de Barra Funda, no norte do Estado, dá início às apresentações do espetáculo A Lenda dos Piratas. O evento faz parte do projeto “Chama da Cultura”, que ensina teatro aos alunos do município. A expectativa é de que cerca de 24 mil pessoas de toda a região assistam às sessões.

Já na 13ª edição, o projeto entrou no livro dos recordes brasileiros ao conquistar o título de "Maior Cenário de Espetáculo Cultural em Local Fechado do Brasil". O recorde foi registrado na apresentação de 2023, atestado pelo RankBrasil.

— É um título que muito nos orgulha e trabalhamos para mantê-lo. O cenário deste ano já está 90% pronto, com estrutura ainda sendo montada. Nossos alunos já fizeram os ensaios gerais, e vai ser lindo! — comenta o prefeito, André Signor (PP).

A peça é composta por 80 estudantes e propõe uma imersão no mundo dos piratas. A trama dá continuidade à jornada de alguns personagens clássicos, como Peter Pan e Capitão Gancho. O enredo trabalha temas como amizade, bullying, perigos das fake news e fofocas e a preservação ambiental.

O projeto "Chama da Cultura" realiza semanalmente oficinas artísticas de teatro, canto, dança e arte circense para estudantes de Barra Funda. As atividades acontecem no contraturno escolar e se encerram nos dias de espetáculo.

Programação

Alunos em ensaio geral da apresentação desta semana. Prefeitura Municipal de Barra Funda / Divulgação

O espetáculo A Lenda dos Piratas será apresentado em 11 sessões, entre os dias 12 e 16 de agosto, no ginásio municipal de esportes. A entrada é gratuita.

As apresentações acontecem em diferentes horários:

Terça (12), quarta (13) e quinta-feira (14): às 9h e às 14h30min

às 9h e às 14h30min Sexta-feira (15): às 9h, às 14h30min e às 19h30min

às 9h, às 14h30min e às 19h30min Sábado (16): às 15h e às 19h30min