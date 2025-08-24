Chama crioula chega a Passo Fundo em preparação para início dos Festejos Farroupilhas

Com a chama crioula na cidade, Festejos Farroupilhas estão previstos para começar em 8 de setembro. Luiz Calderan / Agencia RBS

A chama crioula chegou a Passo Fundo na manhã deste domingo (24), após uma longa viagem a cavalo de 270 quilômetros desde Caxias do Sul, na Serra, onde o fogo simbólico foi aceso neste ano.

A cavalgada para trazer a chama a Passo Fundo levou oito dias e envolveu 25 cavaleiros, que tiveram o apoio de cerca de 50 pessoas. Ao chegar em Passo Fundo, a chama foi levada ao Parque de Rodeios Vitor Mateus Teixeira, para cerimônia oficial que inaugura as comemorações até o dia 20 de setembro.

— Para nós, a chama crioula é uma referência na tradição gaúcha. É o símbolo que vem fortalecer os Festejos Farroupilhas tanto aqui na 7ª Região Tradicionalista quanto em todo o RS — disse o coordenador da 7ª RT, Vercelli de Oliveira.

Quem trouxe a chama de Caxias do Sul foram membros do Grupo Cavaleiros do Planalto Médio, organização voluntária que faz o trajeto desde a cidade onde o fogo simbólico é acendido anualmente há 21 anos.

— Foi uma cavalgada tranquila. Passamos por toda a Serra gaúcha, inclusive em locais afetados pela enchente. Todos que vão para a cavalgada, tanto os homens a cavalo quanto quem está no apoio, têm muito orgulho de participar — disse Indiomar Scheleder Duarte, que lidera o grupo.

Com o símbolo em casa, a programação dos Festejos Farroupilhas começa em 8 de setembro. Até o dia 20, entidades da cidade se revezam para cuidar da chama, um dia cada, e na programação das comemorações, que incluem cafés de chaleira, apresentações e bailes gaudérios.