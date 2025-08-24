Cultura e Lazer

Veio da Serra
Notícia

Chama crioula chega a Passo Fundo em preparação para início dos Festejos Farroupilhas

Fogo simbólico foi trazido por 25 cavaleiros desde Caxias do Sul, na Serra. Trajeto de 270 quilômetros foi realizado em oito dias por grupo que traz a chama da cidade de origem há 21 anos

Luiz Otávio Calderan

Repórter

