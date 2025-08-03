Canção em homenagem a obra de Erico Verissimo é a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista

A canção "O Tempo e o Vento" foi a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista, tradicional festival de música do Rio Grande do Sul. A composição homenageia a obra de Erico Verissimo, autor de Cruz Alta que foi tema da edição deste ano.
O anúncio das vencedoras foi na madrugada deste domingo (3), no Ginásio Municipal José Westphalen Corrêa, em Cruz Alta. A edição do festival teve como tema "Nos campos de Erico floresce a canção", em homenagem aos 120 anos do escritor cruzaltense que tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira.
Com referência direta à principal obra de Erico, a canção vencedora conquistou o 1º lugar e também os troféus de Melhor Conjunto Vocal e Melhor Instrumentista, com Marcelinho Carvalho.
Na 2ª posição ficou a música "Eternos", enquanto o 3º lugar foi para "Ponte Queimada", além do prêmio de Melhor Melodia, assinada por Fernando Rossato (veja a lista completa abaixo). A canção mais popular, eleita pela imprensa local, ficou com "Veínho pra lá de Pachola".
— A Coxilha Nativista mais uma vez cumpriu seu papel de fortalecer a cultura gaúcha, revelar talentos e emocionar o público. Nesta edição, tivemos a alegria de celebrar os 120 anos de Erico Verissimo, exaltando a literatura que nasce em Cruz Alta e ecoa pelo mundo — disse a secretária municipal de Cultura, Schana Reis.
Confira os vencedores da 45ª Coxilha Nativista
1º lugar: Troféu Erico Verissimo
- "O Tempo e o Vento" (intérpretes: Filipi Coelho e Cristiano Fantinel. Com letra de Carlos Eduardo Nunes e melodia de Marcelinho Carvalho.
2º lugar: Troféu Ana Terra
- "Eternos" (intérpretes: Adair de Freitas, Cristiano Fantinel e Juliano Moreno. Com letra de Adair de Freitas e melodia: Cristiano Fantinel e Juliano Moreno"
3º lugar: Troféu Bibiana
- "Ponte Queimada" (intérpretes: Felipe Mello e Germano Fogaça. Com letra de Alexandre Giacomini e melodia de Fernando Rossato
Música mais popular: Troféu Capitão Rodrigo
- Veínho pra lá de Pachola
Melhor Tema Alusivo a Cruz Alta: Troféu Santa Fé
- Veríssimas
Melhor Intérprete: Troféu O Resto é Silêncio
- Taine Schettert (canção "Veríssimas")
Melhor Instrumentista: Troféu Solo de Clarineta
- Marcelinho Carvalho (canção "O Tempo e o Vento")
Melhor Letra: Troféu O Tempo e o Vento
- "As Fases do Tempo" (Mari Pereira)
Melhor Arranjo: Troféu O Sobrado
- "O Último Neto"
Melhor Melodia – Troféu Música ao Longe
- "Ponte Queimada" (Fernando Rossato)
Melhor Conjunto Vocal – Troféu Pedro Missioneiro
- "O Tempo e o Vento"
Melhor Indumentária – Troféu Fandango
- Rafael Ovídio.