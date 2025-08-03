Canção em homenagem a obra de Erico Verissimo é a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista

Divulgação dos vencedores foi na madrugada deste domingo (3), em Cruz Alta. Coxilha Nativista / Reprodução

A canção "O Tempo e o Vento" foi a grande vencedora da 45ª Coxilha Nativista, tradicional festival de música do Rio Grande do Sul. A composição homenageia a obra de Erico Verissimo, autor de Cruz Alta que foi tema da edição deste ano.

O anúncio das vencedoras foi na madrugada deste domingo (3), no Ginásio Municipal José Westphalen Corrêa, em Cruz Alta. A edição do festival teve como tema "Nos campos de Erico floresce a canção", em homenagem aos 120 anos do escritor cruzaltense que tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira.

Com referência direta à principal obra de Erico, a canção vencedora conquistou o 1º lugar e também os troféus de Melhor Conjunto Vocal e Melhor Instrumentista, com Marcelinho Carvalho.

Na 2ª posição ficou a música "Eternos", enquanto o 3º lugar foi para "Ponte Queimada", além do prêmio de Melhor Melodia, assinada por Fernando Rossato (veja a lista completa abaixo). A canção mais popular, eleita pela imprensa local, ficou com "Veínho pra lá de Pachola".

— A Coxilha Nativista mais uma vez cumpriu seu papel de fortalecer a cultura gaúcha, revelar talentos e emocionar o público. Nesta edição, tivemos a alegria de celebrar os 120 anos de Erico Verissimo, exaltando a literatura que nasce em Cruz Alta e ecoa pelo mundo — disse a secretária municipal de Cultura, Schana Reis.

Confira os vencedores da 45ª Coxilha Nativista

1º lugar: Troféu Erico Verissimo

"O Tempo e o Vento" (intérpretes: Filipi Coelho e Cristiano Fantinel. Com letra de Carlos Eduardo Nunes e melodia de Marcelinho Carvalho.

2º lugar: Troféu Ana Terra

"Eternos" (intérpretes: Adair de Freitas, Cristiano Fantinel e Juliano Moreno. Com letra de Adair de Freitas e melodia: Cristiano Fantinel e Juliano Moreno"

3º lugar: Troféu Bibiana

"Ponte Queimada" (intérpretes: Felipe Mello e Germano Fogaça. Com letra de Alexandre Giacomini e melodia de Fernando Rossato

Música mais popular: Troféu Capitão Rodrigo

Veínho pra lá de Pachola

Melhor Tema Alusivo a Cruz Alta: Troféu Santa Fé

Veríssimas

Melhor Intérprete: Troféu O Resto é Silêncio

Taine Schettert (canção "Veríssimas")

Melhor Instrumentista: Troféu Solo de Clarineta

Marcelinho Carvalho (canção "O Tempo e o Vento")

Melhor Letra: Troféu O Tempo e o Vento

"As Fases do Tempo" (Mari Pereira)

Melhor Arranjo: Troféu O Sobrado

"O Último Neto"

Melhor Melodia – Troféu Música ao Longe

"Ponte Queimada" (Fernando Rossato)

Melhor Conjunto Vocal – Troféu Pedro Missioneiro

"O Tempo e o Vento"

Melhor Indumentária – Troféu Fandango