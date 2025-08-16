Barra Funda transforma ginásio em palco gigante para espetáculo com 80 artistas locais

Durante cinco dias, Barra Funda, no norte do Estado, vive a arte. O município de 2,5 mil habitantes promove o espetáculo A Lenda dos Piratas, realizado por 80 artistas da própria comunidade. As apresentações acontecem no ginásio da cidade, em um palco de 1.315 m² — considerado o maior do país em local fechado, segundo o RankBrasil.

O evento faz parte do projeto "Chama da Cultura", que há 13 anos oferece oficinas de arte para estudantes no contraturno escolar. Mais de 500 alunos já participaram da iniciativa, que se encerra a cada ciclo com a apresentação aberta ao público e gratuita.

— É um projeto que a gente trabalha durante o ano todo. Tem cunho educacional, social e cultural. As oficinas são oferecidas no turno inverso do escolar para crianças e pré-adolescentes — explicou o prefeito de Barra Funda, André Signor (PP).

O espetáculo propõe uma viagem à Terra do Nunca e aborda temas como fake news, bullying, meio ambiente e amizade. A peça dá continuidade à jornada de alguns personagens clássicos, como Peter Pan e Capitão Gancho.

— É muito bom estar lá apresentando, fazendo as pessoas rirem e se divertirem. A principal mensagem é: não deixem a criança interior morrer — disse a estudante Antônia Tonin, que integra o elenco.

As apresentações são gratuitas e devem atrair mais de 20 mil pessoas de pelo menos 30 cidades da região. As sessões iniciaram na terça-feira (12) e seguem até este sábado (16).

— A arte e a cultura têm um poder muito grande. Não é só formar artistas, mas cidadãos. A emoção que sentimos é a mesma que o público sente — resume o diretor artístico Juliano Oliveira.

Leia Mais Exposição usa inteligência artificial para mostrar como pode ser a Passo Fundo do futuro