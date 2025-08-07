Aniversário de Passo Fundo terá espetáculo gratuito da peça "Mãe Preta"; veja a programação do dia

Ainda que não seja feriado, o aniversário da emancipação de Passo Fundo, nesta quinta-feira (7), contará com atividades gratuitas para a população.
À noite, o Teatro Múcio de Castro abre as portas para o espetáculo "Mãe Preta: Fonte para Nossas Artes", monólogo protagonizado pela atriz Mara Cavalheiro que aborda a lenda da Mãe Preta, conhecida entre os passo-fundenses.
A história é uma das mais populares de Passo Fundo e remete à saga de uma mulher negra que perde seu filho e transforma sua dor em esperança e resiliência. Na história, um chafariz teria brotado das lágrimas da Mãe, onde quem beber da água sempre retornará a Passo Fundo.
A peça tem direção de Alan Rocha, ator que integrou o elenco do premiado “Ainda Estou Aqui”, e é organizada pelo Grupo Timbre de Galo e a Companhia da Cidade.
Além do espetáculo, a programação de aniversário nesta quinta-feira inclui homenagens a entidades, missa dos avós, apresentações culturais, exibição de documentário e encontro sobre a história da cidade. Veja os horários e locais a seguir.
Programação do aniversário de Passo Fundo em 2025
Projeto ao Infinito e Além: conversa com o prefeito Pedro Almeida com alunos das escolas municipais, estaduais e privadas
- Horário: 9h
- Local: Teatro Múcio de Castro
- Organização: Secretaria Municipal de Educação
Homenagens Passo Fundo 168 anos
- 150 anos da Imigração Italiana no RS
- 85 anos da Biblioteca Municipal
- 75 anos do Grupo Grazziotin
- 45 anos da RBS Passo Fundo
- 35 anos da Baillar Centro de Danças
- 20 anos da Be8
- 20 anos do 3º Batalhão de Polícia de Choque
- 10 anos do Clube da Dança
- Horário: 10h30min
- Local: Academia Passo-fundense de Letras
Missa dos Avós
Depois da missa, haverá apresentações artísticas na Praça da Cuia.
- Horário: 14h
- Local: Catedral Metropolitana
Campeonato de Futebol 7 Sub15
- Horário: 14h
- Local: Fredolino Chimango
Oficina de Escrita Criativa com o tema "Passo Fundo Fantástica"
- Horário: 14h e 16h
- Local: Prisma Espaço Geek (Parque da Gare)
Encontro da série "Conversando sobre História e Patrimônio" — O Fundador e Seu Retrato: Joaquim Fagundes dos Reis
- Horário: 18h30min
- Local: Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF)
Apresentação do Espetáculo "Mãe Preta — Fonte para nossas artes"
- Horário: 19h30min
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro
- Ingressos: gratuito
Exibição do documentário "Territórios e Saberes: Lugares de Memória"
- Horário: 20h30min
- Local: Teatro Municipal Múcio de Castro
- Ingressos: gratuito.
Veja a programação completa do aniversário do município neste link.