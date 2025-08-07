Aniversário de Passo Fundo terá espetáculo gratuito da peça "Mãe Preta"; veja a programação do dia

Espetáculo "Mãe Preta" remete a saga de uma mulher negra que perde seu filho e transforma sua dor em esperança. Play Studio Criativo / Divulgação

Ainda que não seja feriado, o aniversário da emancipação de Passo Fundo, nesta quinta-feira (7), contará com atividades gratuitas para a população.

À noite, o Teatro Múcio de Castro abre as portas para o espetáculo "Mãe Preta: Fonte para Nossas Artes", monólogo protagonizado pela atriz Mara Cavalheiro que aborda a lenda da Mãe Preta, conhecida entre os passo-fundenses.

A história é uma das mais populares de Passo Fundo e remete à saga de uma mulher negra que perde seu filho e transforma sua dor em esperança e resiliência. Na história, um chafariz teria brotado das lágrimas da Mãe, onde quem beber da água sempre retornará a Passo Fundo.

A peça tem direção de Alan Rocha, ator que integrou o elenco do premiado “Ainda Estou Aqui”, e é organizada pelo Grupo Timbre de Galo e a Companhia da Cidade.

Além do espetáculo, a programação de aniversário nesta quinta-feira inclui homenagens a entidades, missa dos avós, apresentações culturais, exibição de documentário e encontro sobre a história da cidade. Veja os horários e locais a seguir.

Programação do aniversário de Passo Fundo em 2025

Projeto ao Infinito e Além: conversa com o prefeito Pedro Almeida com alunos das escolas municipais, estaduais e privadas

Horário : 9h

: 9h Local : Teatro Múcio de Castro

: Teatro Múcio de Castro Organização: Secretaria Municipal de Educação

Homenagens Passo Fundo 168 anos

150 anos da Imigração Italiana no RS

85 anos da Biblioteca Municipal

75 anos do Grupo Grazziotin

45 anos da RBS Passo Fundo

35 anos da Baillar Centro de Danças

20 anos da Be8

20 anos do 3º Batalhão de Polícia de Choque

10 anos do Clube da Dança





Horário : 10h30min

: 10h30min Local: Academia Passo-fundense de Letras

Missa dos Avós

Depois da missa, haverá apresentações artísticas na Praça da Cuia.

Horário : 14h

: 14h Local: Catedral Metropolitana

Campeonato de Futebol 7 Sub15

Horário : 14h

: 14h Local: Fredolino Chimango

Oficina de Escrita Criativa com o tema "Passo Fundo Fantástica"

Horário : 14h e 16h

: 14h e 16h Local: Prisma Espaço Geek (Parque da Gare)

Encontro da série "Conversando sobre História e Patrimônio" — O Fundador e Seu Retrato: Joaquim Fagundes dos Reis

Horário : 18h30min

: 18h30min Local: Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF)

Apresentação do Espetáculo "Mãe Preta — Fonte para nossas artes"

Horário : 19h30min

: 19h30min Local : Teatro Municipal Múcio de Castro

: Teatro Municipal Múcio de Castro Ingressos: gratuito

Exibição do documentário "Territórios e Saberes: Lugares de Memória"

Horário : 20h30min

: 20h30min Local : Teatro Municipal Múcio de Castro

: Teatro Municipal Múcio de Castro Ingressos: gratuito.