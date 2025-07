Teatro e shows de rock movimentam a agenda cultural do fim de semana em Passo Fundo

O fim de semana em Passo Fundo, no norte do Estado, será de eventos voltados para o rock e teatro. Tem atrações livre para todos os públicos, incluindo um encontro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

Confira os destaques da agenda cultural e programe-se.

Peça "Faixa de Graça"

O Rito fica no bairro Lucas Araújo. Diogo Zanatta / Divulgação

Domingo (27) será dia de apresentação de teatro no Rito Espaço Coletivo. A peça "Faixa de Graça" narra as aventuras dos palhaços Canela e Eustáquio, que decidem criar um novo país, com alegria, brincadeira e felicidade.

A atração acontece às 16h, com faixa etária livre e entrada gratuita. Haverá distribuição de pipoca e água quente para chimarrão.

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Na sexta-feira (25), um encontro marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha em Passo Fundo. A ideia é criar um espaço para acolhimento e fortalecimento das mulheres no empreendedorismo negro, compartilhando suas experiências, estratégias de superação, desafios e conquistas no mundo dos negócios

A agenda é organizada pela Coordenadoria de Promoção à Igualdade Racial de Passo Fundo, e acontece às 19h30min no Espaço Cultural Timbre.

Maria do Relento

Maria do Relento já tem ingressos esgotados em Passo Fundo. Xandy Valles / Divulgação

Com quase três décadas de estrada, Maria do Relento é um dos nomes mais emblemáticos do rock gaúcho. Formada em Porto Alegre nos anos 1990, a banda ganhou destaque nacional ao lado de gigantes como Raimundos e Titãs, levando seus hits para grandes festivais como o Planeta Atlântida e o Skol Rock.

Todos os hits devem ser apresentados ao público em apresentação na sexta-feira (25), no Teatro do Sesc, com ingressos esgotados.

Sérgio Britto - Mango Dragon Fruit

O músico Sérgio Britto se apresenta em Passo Fundo no domingo (27). Sérgio Britto / Divulgação

Conhecido pelo seu trabalho na banda Titãs, o compositor, cantor e instrumentalista Sérgio Britto se apresenta em Passo Fundo no domingo (27). O show acontece às 20h no teatro do Sesc.

A apresentação deve reunir as faixas do álbum lançado neste ano, Mango Dragon Fruit, além de sucessos como Epitáfio e Enquanto Houver Sol. Ainda há ingressos a venda, a partir de R$ 20.

