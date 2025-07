Shows de Henrique & Juliano e Duca Leindecker marcam o fim de semana no norte do RS

Dupla sertaneja mais ouvida no Brasil, Henrique & Juliano se apresentam em Passo Fundo. Félix Zucco / Agencia RBS

Tributo ao Legião Urbana, Festival de Música, show de Henrique & Juliano e apresentação especial de Duca Leindecker são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Carazinho e Frederico Westphalen neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam nesta quinta-feira (10) no norte gaúcho.

Cronovisor — Legião Urbana, o tempo e você

Criado pelo psicólogo e cantor pernambucano Samuca Luna, o espetáculo é um mergulho emocional e afetivo na vida e obra de Renato Russo. Baseado em uma pesquisa profunda com mais de 200 obras estudadas, o projeto mostra o lado humano, artístico e transformador de um dos maiores nomes do rock nacional.

Em comemoração ao Mês do Rock, promovido pelo Sesc, o espetáculo acontece em três cidades da região: nesta quinta-feira (10), às 20h, em Passo Fundo; na sexta-feira (11), às 19h, em Carazinho; e no domingo (13), às 20h, em Frederico Westphalen. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 80.

Festival de Música de Carazinho

Evento começou na última quarta-feira (9) e segue até domingo. Festival de Música de Carazinho / Divulgação

Até o próximo domingo (13), acontece o 3º Festival de Música de Carazinho. O evento promovido pela Orquestra Sinfônica de Carazinho tem atividades diárias gratuitas e abertas ao público.



Sempre às 12h15min acontece o Concerto Música ao Meio-Dia no foyer da UPF Campus Carazinho. Nesta quinta-feira (10) e na sexta (11), às 20h, a Igreja Matriz Nosso Senhor Bom Jesus será palco de apresentações com alunos e professores do festival, interpretando belas obras de música de câmara.

No sábado (12), também às 20h, a programação encerra com um concerto dedicado à Mozart na Igreja Matriz Nosso Senhor Bom Jesus, com direito a orquestra do festival, grande coro e regência do maestro Fernando Cordella. No domingo, as atividades finalizam com duas apresentações de alunos às 10h e às 11h, no foyer da UPF.

Henrique & Juliano

A dupla sertaneja mais ouvida no Brasil em 2024 no Spotify e na Deezer chega a Passo Fundo nesta semana. Henrique & Juliano acumulam hits como Arranhão, A Maior Saudade, Aquela Pessoa, Como É que a Gente Fica, Briga Feia e Traumatizei.

O show será na Arena Gran Palazzo, nesta sexta-feira (11). Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 170.

A História do Country Através dos Tempos

O espetáculo acontecerá no Teatro Municipal Múcio de Castro, em Passo Fundo, no próximo sábado (12). O evento promete uma jornada musical pela evolução do gênero country, desde suas raízes até os dias atuais.

Para mais informações e detalhes sobre o espetáculo, você pode entrar em contato através do telefone (54) 9907-3232.

Cidadão Quem

Ingressos para o show já estão esgotados. Edu Defferrari / Divulgação

Para comemorar os 20 anos da gravação e lançamento do DVD acústico da banda gaúcha Cidadão Quem, Duca Leindecker traz o repertório integral do disco que acumula mais de 30 milhões de players no Spotify. O show vai contar com cenário e produção que recriam som e imagens.

Uma adaptação acústica de Amanhã Colorido também está programada para somar ao repertório integral. Guilherme Leindecker, filho de Duca, assume o baixo acústico com a missão de representar o tio nesse inesquecível encontro.