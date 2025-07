Show de Tenente Cascavel, stand-up com Whindersson Nunes e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Tenente Cascavel comemora mês do rock em show com clássicos como "Sob um Céu de Blues" e "Não Sei". Raul Krebs / Divulgação

Novo stand-up de Whindersson Nunes, show de Tenente Cascavel, encontro de Bobbie Goods e última apresentação da peça "Chicão: O Pescador de Livros" são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Carazinho, Erechim e Frederico Westphalen neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam nesta sexta-feira (4) no norte gaúcho.

Sidney e Os Magais

Para comemorar o Mês do Rock, nesta sexta-feira (4) o Teatro do Sesc Carazinho promove um show tributo a lendas como Sidney Magal, Reginaldo Rossi, Wando, Leandro e Leonardo, Mamonas Assassinas, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Sérgio Reis, Maurício Manieri e Latino.

A mistura entre a leveza do humor e a intensidade da nostalgia fica por conta do grupo Sidney e Os Magais, especialistas em transformar o palco em uma verdadeira festa de brega rockeira. A apresentação começa às 20h, com ingressos variando entre R$ 30 e R$ 80.

Liga Joe

Uma das maiores referências no Estado de Goiás quando o assunto é pop rock, a banda Liga Joe desembarca em Passo Fundo para um show na sexta-feira (4). Com a turnê flashback, o público pode esperar ouvir clássicos do rock que marcaram época, em um espetáculo com muita nostalgia.

A apresentação será a partir das 21h, no Centro de Eventos do Gran Palazzo. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 100, a mesa individual.

Isso Definitivamente Não é um Culto

Novo show estreia em solo gaúcho. Divulgação / Divulgação

O youtuber, comediante, ator e músico Whindersson Nunes traz seu novo show para o norte gaúcho. O espetáculo inédito "Isso Definitivamente Não é um Culto" promete misturar humor e reflexões.

As apresentações acontecem em duas cidades: Passo Fundo, às 21h deste sábado (5), na Arena Clube Comercial; e em Erechim, no domingo (6), às 19h, no Teatro da URI. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 300.

Milonga e Chamamés

No sábado (5), a partir das 19h, o músico Gilberto Monteiro apresenta no Teatro Municipal Múcio de Castro o show "Milonga e Chamamés". A atividade é gratuita e traz uma nova roupagem para músicas conhecidas do público, com instrumental envolvente de acordeom.

Bobbie Goods

Encontro é voltado aos fãs da pintura e da criatividade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os desenhos Bobbie Goods vão ganhar um espaço diferente em Passo Fundo. Isso porque, no próximo domingo (6), o Bella Città Shopping promove um encontro voltado aos fãs da pintura e da criatividade.

Aberto à comunidade, o evento acontecerá das 16h às 18h. O encontro convida os participantes a levar suas próprias canetas coloridas para uma tarde de troca de desenhos, experiências e para colaborar com uma grande pintura coletiva.

Chicão: O Pescador de Livros

Também no domingo (6), o Grupo Ritornelo de Teatro apresenta a peça "Chicão: O Pescador de Livros no Parque da Gare". O espetáculo gratuito começa a partir das 16h, em última apresentação.

Com uma pitada de realidade e fantasia, a peça de teatro relembra a história do papeleiro Valdelírio Nunes de Souza, ou, como era mais conhecido, o Chicão, um personagem da vida real que marcou Passo Fundo por recuperar livros do lixo e criar uma biblioteca com mais de 12 mil exemplares.

Festival Atena

E segue em Frederico Westphalen a 11ª edição do Festival Atena. Com programação gratuita até domingo (6), o evento tem espetáculos teatrais, exibições audiovisuais e oficinas culturais.

Nesta sexta-feira (4) acontecem duas atividades: Oficina de Teatro com Márcio Meneghell, às 14h30min, na sede da ACA; e o Espetáculo "Dona Graças A Deus", às 20h, no Salão de Atos da URI.

O festival encerra no domingo, às 16h, com o Espetáculo "Assobia e Chupa Cana". A apresentação também acontece no Salão de Atos da URI.

Tenente Cascavel

Também celebrando o Mês do Rock, Tenente Cascavel sobe ao palco do Sesc Carazinho às 20h de domingo (6). O quinteto Tchê Gomes, Frank Jorge, Márcio Petracco, Paulo Arcari e Fábio Ly vai executar as faixas inéditas como “Venha Ver o Nosso Show”, “A Vida é Bela”, “Tudo Faz Sentido” e “Num Dia Qualquer”, além de alguns do rock gaúcho: “Ana Banana”, “Jessica Rose”, “Sob um Céu de Blues”, “Cachorro Louco”, “Não Sei” e “Amigo Punk”.

Tenente Cascavel é um supergrupo formado por ex-integrantes de duas das principais bandas da história do rock gaúcho: TNT e Os Cascavelletes, tidos como os principais expoentes do rock gaúcho das décadas de 80 e 90. Os ingressos para o show variam entre R$ 30 e R$ 80.